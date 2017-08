Jordi Centro, policía local de Llucmajor, crea una ´app´ "para salvar vidas"

El ayuntamiento de Llucmajor informa de que un policía local, Jordi Centro, ha creado la aplicación de móvil Geoloc Llucmajor "que permite ubicar los caminos -incluye 130 identificados- y las más de 10.000 parcelas del municipio más extenso de Mallorca".

En este sentido, "la dificultad que para la Policía Local suponía encontrar con rapidez los caminos y las parcelas en caso de emergencia llegando a situaciones de estrés cuando, por ejemplo, hay un paro cardiaco, me hizo pensar en la posibilidad de poner en marcha una herramienta que, después de muchas horas de trabajo, al final ha acabado siendo Geoloc Llucmajor", explica Centro.

Con la idea en la cabeza se puso en contacto con el departamento de Informática del ayuntamiento de Llucmajor a fin de poder contar con la información de las parcelas y los caminos para migrarla a la app. Además de agradecer la implicación de los informáticos, Centro también agradece el trabajo del Agente Rural, Jaume Garau, quien le fue enviando ubicaciones de caminos que sólo él conoce, "su ayuda ha sido inestimable", admite.

La aplicación es gratuita y disponible para android e iphone, nació para facilitar y mejorar la labor de los policías, si bien a los pocos días se ha constatado que se beneficiarán también otros cuerpos de seguridad, como la Guardia Civil, agentes rurales, bomberos, sanitarios, personal el Ayuntamiento como inspectores, etc. De hecho, la Guardia Civil acudía frecuentemente a la Policía para pedir una ubicación de camino o parcela y desde que utiliza la app ya no ha vuelto porque no les hace falta.

Centro intenta ponerse en contacto con el Consell de Mallorca "por si les interesa hacer esta aplicación en todos los municipios. Les puedo ceder sin ningún problema ya que la única cosa que persigo es salvar vidas. Si con esta app se salva una vida doy por compensadas las horas que le he dedicado".