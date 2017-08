La avalancha de grandes superficies comerciales genera debate en Campos

En la salida hacia Santanyí, velódromo y antiguo restaurante Can Andreu Cós, se prevén más negocios.

En la salida hacia Santanyí, velódromo y antiguo restaurante Can Andreu Cós, se prevén más negocios. T. O.

Tras la burbuja inmobiliaria, boom de la construcción de edificios plurifamiliares, de no hace tantos años, se ha pasado a un boom de grandes superficies comerciales. En estos momentos, en el pueblo de Campos se suman hasta siete grandes superficies comerciales: un Aldi, un Mercadona, dos Eroski, un Lidl, un Müller y un HiperCentro. Los vecinos discrepan sobre los beneficios o perjuicios que conlleva tanta acumulación de supermercados de considerable tamaño. Mientras hay quienes lamentan que "el pequeño comercio, el tradicional de toda la vida, ya está condenado a muerte", otros consideran que la apertura de estos negocios de famosas empresas es positiva al generar puestos de trabajo.

En la zona de entrada desde Palma, precisamente donde se ha anunciado que en 2018 se iniciarán las obras de la polémica autopista y embellecimiento del tramo que va de sa Parada hasta la rotonda del Mercadona y Eroski, es donde se concentra el mayor número de grandes superficies. En el interior del pueblo existe desde hace décadas un Eroski y, más recientemente, un HiperCentro pasó a ocupar lo que antes era la fábrica láctea Piris, cerca del camino del Palmer y Ronda Estació.

Vecinos comentan que en la zona de salida hacia Santanyí (velódromo y antiguo restaurante Can Andreu Cós) habrá pronto otra gran superficie, así como en la entrada del núcleo de sa Ràpita. El municipio de Campos suma 10.164 habitantes empadronados y la reactivación del sector de la construcción hace prever que las cifras irán in crescendo.

En redes sociales se constata la división de opiniones. En el fórum Informer Campaner se manifiesta: "Per anar a fer sa compra a Campos estic dues hores. Sa fruita a Agromart, sa carn a HiperCentro, lactis a Lidl, Mercadona sa barra set cereals, sa llet a Eroski, i ara no sé què a Aldi. I jo amb sa targeta de Carrefour, que no la puc emplear encara. Propòs declarar patrimoni de la UNESCO la ruta de supermercats campaners".