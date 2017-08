Medio Ambiente efectúa la limpieza de la ´olla´ del Torrent de Pareis

Operarios de la fundación Deixalles procedieron ayer a efectuar la limpieza de varias toneladas de basuras acumulados en la 'olla' del Torrent de Pareis. Los operarios actuaron contratados por la conselleria de Medio Ambiente.

Por parte del Ejecutivo autonómico se manifestó ayer que se ha actuado de forma subsidiaria. Medio Ambiente indica que remitió el jueves un requerimiento al Ayuntamiento de Escorca "para que ejerciera las competencias que le son propias en materia de residuos sólidos urbanos situados, además, en dominio público maritimoterrestre, en un plazo de 24 horas. En el requerimiento se advertía de la urgencia de la recogida y la limpieza de la zona, motivo por el cual se avanzaba que su incumplimiento daría potestad a la Conselleria para actuar de manera subsidiaria entendiendo que una vez retirados los residuos se volverían a emprender las tareas de recogida del Ayuntamiento, cómo ha venido haciendo los últimos años". El Govern ha actuado anunciado que efectuará un seguimiento del lugar y que la actuación de ayer se llevó a cabo sin perjuicio de cualquier acción legal que la Conselleria de Medio ambiente, pueda emprender "en defensa de sus intereses, un extremo al cual no se querría llegar porque ninguno de las dos partes no saca ningún beneficio y el perjudicado es el medio ambiente". La Conselleria ha decidido "actuar subsidiariamente después de que el Ayuntamiento de Escorca no dejara limpiar, el pasado sábado, a una pareja de voluntarios que, al acabar su turno como informadores del Paraje Natural de la Serra de Tramuntana intentaron recoger las basuras que se acumulaban en el Torrent de Pareis. Un día después, los agentes de medio ambiente levantaron acta constatando la acumulación de 5 metros cúbicos de residuos, que ayer ya habían aumentado hasta 6, aproximadamente".

Sin embargo, el Ayuntamiento de Escorca indica que no ha recibido ninguna orden y que, por contra, él sí ha remitido una orden de ejecución, que se registró ayer a las 9 horas en la sede de la Conselleria, con número de entrada 17.860, en la que "se otorga un plazo de 24 horas a la conselleria para que efectúe la limpieza a la que está obligada por diferentes normativas", aseguró el alcalde, Antoni Solivellas.

Negó haber impedido a ningún voluntario la limpieza del torrente y aseguró que "lo que se hizo fue informarles que la basura recogida no se podía depositar en los contenedores del punto de aportación de un restaurante próximo, sino que se debían entregar a un gestor autorizado, en este caso Ibanat". La Policía Local levantó acta ayer de la limpieza y exigió a los operarios que se certificara que se entregará el residuo a un gestor autorizado.