La ´Cosetxadorada´ de Vilafranca protesta contra las nuevas ZEPA previstas por el Govern

Más de 600 personas han participado hoy en la ya tradicional Cosetxadorada de Vilafranca, en el marco de las fiestas de la Beata. En esta ocasión ha llamado la atención la protesta contra las nuevas Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) anunciadas por el Govern balear hace unos meses.

El pasado mes de junio se oficializó un frente común anti ZEPA, que rechaza las "imposiciones" del Ejecutivo autónomico. Dicho frente común está integrado por agricultores, ASAJA, la nueva Associació Balear del Món Rural, cazadores y propietarios de terrenos afectados, principalmente. Cabe explicar que las nuevas ZEPA se sitúan en el Pla des Blanquer -1.200 cuarteradas en Maria, Llubí y Santa Margalida-, Pla de Vilafranca -2.500 en Vilafranca, Porreres y Felanitx-, Massís de Randa -1.000 en Porreres- y la Marina de Llucmajor -6.300-. Los alcaldes de Maria y Vilafranca han expresado reiteradas veces su apoyo a los payeses, cazadores y titulares de fincas.

La Cosetxadorada de este jueves ha sido, exactamente, la VIII Trobada d'Amics del Batre, organizada por el Ajuntament de Vilafranca y patrocinada por Es Cruce, Juan Gorrió y Guillem Mas, de Maria, contando con múltiples colaboraciones de empresas y entidades diversas. No han faltado cargos del Govern balear, sobre todo de Més, y de la oposición, del PP y El Pi, entre otros.

Guillem Mas, de Maria, consultado por Diario de Mallorca ha explicado que las primeras ediciones se celebraron en Ariany, si bien ha sido en Vilafranca donde el evento se ha consolidado. Han acudido hoy una veintena de cosechadoras, además de tractores. La concentración y popular merienda ha sido en el restaurante Es Cruce. En el aparcamiento exterior se han colgado un par de pancartas anti ZEPA. En el posterior desfile de las màquines batedores ha sorprendido el hecho de que el conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Govern, Vicenç Vidal (Més), haya ido en una cabina (con el polo blanco de la convocatoria) junto a Guillem, de Maria, y la cosechadora luciese precisamente una pancarta anti ZEPA. Al bajar del vehículo, Vidal se ha quitado el polo para ponerse su camisa. Preguntado por este periódico, ha destacado que se trata de "una jornada de fiesta y compañerismo, con buen talante, y me tomo con humor el hecho de ir con el polo y la pancarta anti ZEPA, evidentemente el Govern defendemos estas declaraciones medioambientales, que no comportan restricciones ni cambios, y garantizamos máxima voluntad de diálogo y consenso, ahora se contestarán las alegaciones y queremos tender puentes para alcanzar acuerdos". Asimismo, Vidal ha informado de las diferentes ayudas al sector primario, por las inundaciones, etc.

Por su parte, Guillem, de Maria, ha señalado que la Trobada d'Amics del Batre "no es una fiesta política, es una fiesta de compañerismo e invitamos a todos los políticos, sin distinciones". Sobre las pancartas anti ZEPA ha considerado que expresan claramente el rechazo a estas nuevas declaraciones, "al no existir el pertinente plan técnico y causar múltiples perjuicios", según él. "En primer lugar debería de haberse consultado e informado a los afectados, cosa que el Govern balear no hizo", ha lamentado. Ya en el encuentro anti ZEPA celebrado en junio en Ariany, los asistentes advirtieron que no se descarta convocar una manifestación con tractores y cosechadoras hasta el Parc de la Mar de Palma.

La finca objeto de la siega (una cuarterada) ha sido este 2017 Sa Torre, junto al Tejar Balear (carretera de Petra),muy cerca de Es Cruce. Cuatro cosechadoras antiguas, de unos 40 años, según ha detallado Guillem Mas a este diario, protagonizaban la imagen del día. Un año más ha habido capells y tela a modo de toldo para crear sombra. El fuerte calor bien merecía unos refuerzos y se han regalado cervezas, Coca Cola y agua. Miembros de los Dimonis de Capocorb han puesto la nota divertida e infernal. Sobre las 15.30 horas, comida nuevamente en grupo.

En cuanto a la temporada cerealística, Guillem Mas ha indicado que cerca del 80% de los agricultores han completado ya los trabajos. El grano es de calidad, aunque menor cantidad que el pasado ejercicio debido a la meteorología.

La Jornada Home i Natura de Vilafranca de este jueves anuncia también el VI Concurs de serrar amb motoserra i verduc, a partir de las 19.30 horas ante el Bar Es Refugi. El fin de semana hay múltiples citas de interés: salida del dimoni, verbena, sa Revolta, Cavallets... En la web municipal se facilitan todos los horarios.