Los ayuntamientos declaran la guerra al botellón y a los autocares que llevan a menores

Los consistorios de la Part Forana de Mallorca intensifican los avisos de cara a garantizar convivencia y salud pública durante las tradicionales fiestas. Este verano de 2017 se nota un mayor control por parte de los ayuntamientos, que advierten de las ordenanzas existentes con elevadas multas.

Campos, por ejemplo, ante la próxima celebración de las fiestas de sa Ràpita, comunica: "Abstenerse menores en busca de botellón. Abstenerse empresas de autocarles de llevarlos. Los autocares podrían ser multados por cualquier infracción, tanto de circulación como administrativa". También la Policía Local campanera recuerda las prohibiciones referentes a vender alcohol a menores; sanciones contempladas en la ordenanza de entre 900 y 1.500 euros; la instalación de dos puntos de asistencia en la plaza de las Palmeres y en la calle Antena; la novedad de la restricción temporal del transporte de envases de vidrio y plástico en el casco urbano, y el aumento de efectivos de la misma Policía y Guardia Civil.

En Petra, un bando informativo firmado por el alcalde señala la vigencia de la ordenanza de convivencia ciudadana y, en especial, de los artículos referentes al consumo responsable de alcohol. A su vez se avisa de la prohibición de orinar en la vía pública, con sanciones de hasta 750 euros.

Un ejemplo de municipio implicado con las diferentes campañas instituciones y de determinadas colectivos es Algaida. En su programa de fiestas en honor a Sant Jaume pueden verse las campañas #No siguis ase. Beu amb responsabilitat; De Festa, Mallorca lliure d'agressions sexistes. No i punt! y Per la igualtat de les persones amb VIH. Espai lliure de discriminació (Taula per la sida). Aquest poble no discrimina. I ho saps! No en vanto se quiere sensibilizar a jóvenes y adultos y las celebraciones populares estivales concentran a mucha gente.