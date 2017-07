El Ayuntamiento de Ses Salines denuncia las presiones y amenazas para evitar derribos

El ayuntamiento de ses Salines, dirigido por el alcalde Bernat Roig (Endavant), denuncia presiones y amenazas por parte de un ciudadano -en clara alusión al vecino, presidente de la Associació de Comerciants y exregidor, Xisco Garí- que intervino en el turno de ruegos y preguntas del público en el pleno que tuvo lugar anteayer.

Según se afirmaba en la nota emitida ayer por el consistorio, "este ciudadano, de forma personal, pese a representar a un colectivo activo en el municipio, preguntó al alcalde si el equipo de gobierno tenía intención de continuar con los expedientes urbanísticos actualmente en curso". "Si firmas estas medidas serás el alcalde que más demoliciones habrá firmado en la historia de este Ajuntament", advirtió el ciudadano, según la versión municipal.

El alcalde Roig, que manda en minoría, respondió que "el equipo de gobierno tiene la obligación de actuar siempre siguiendo los criterios que los técnicos del Ajuntament indican". Por ello, Endavant considera este comportamiento "muy grave" ya que un ciudadano, que además representa a un colectivo, "quiere incitar a un alcalde a prevaricar y no acatar la normativa vigente". Roig remarca: "No pondré en peligro la transparencia de este Ajuntament pese a las amenazas veladas de cualquier ciudadano, este equipo de gobierno trata por igual a todos los ciudadanos, sin distinciones ni tratos de favor, pese a que la medida no guste a todos por igual".

Cabe recordar que diferentes autoridades locales y el propio Ajuntament están pendientes de resoluciones judiciales por casos urbanísticos. Uno de los más controvertidos es sobre el exarquitecto municipal Toni Campins y la exaparejadora Rebeca F. del Rey Hurtado, objeto de expedientes y apartados de sus cargos. La Fiscalía investiga a fondo y hay gran expectación social de cara a los pronunciamientos de la Justicia.

Volviendo al pleno de anteayer, también comentar, como ya avanzara Diario de Mallorca, que el Ajuntament reclama a Costas que actúe para reinstaurar, reformar y rehabilitar el paseo para viandantes de la Colònia. A su vez se aprobó una moción para que el Govern balear contemple la consolidada Festa del Cavall de ses Salines (que este verano ha de vivir su edición número veinte) como una tradición "que no comporta ningún peligro ni maltrato para los animales", en la futura ley autonómica que regulará las fiestas y los eventos en que los caballos son protagonistas. Otro tema que salió en la sesión ordinaria fue la posibilidad de que la playa des Cabots de la Colònia sea apta para perros.



Renuncia del líder de El Pi

Tolo Salvà presentó ayer su renuncia al acta de regidor. "Es una decisión meditada, pensando en el partido, el municipio y su gente", manifestó en una nota. Aboga por dejar paso a gente nueva.