El PP de Llubí denuncia la exhibición de una bandera "proetarra" en un pregón festivo a cargo del rector

El PP de Llubí denunció y condenó ayer la exhibición de una "bandera proetarra" en el balcón de un domicilio privado de la localidad durante el pregón inaugural de la fiesta de San Fermín que organizan dos bares de Llubí desde hace tres años y que fue pronunciado el pasado sábado por parte del rector Guillem Feliu. Tanto el Ayuntamiento, gobernado por un pacto entre partidos de centro-izquierda, como el capellán, se desmarcaron ayer totalmente de los hechos denunciados por los populares 'llubiners'.

La bandera denunciada por los populares de Llubí corresponde al clásico símbolo utilizado por los 'abertzales' vascos para reivindicar el retorno de los presos etarras a las cárceles de Euskadi. Durante el pregón del sábado, la enseña estaba colgada junto a las banderas independentistas catalana y gallega en el balcón desde que el capellán pronunció el pregón festivo de esta celebración de nuevo cuño en la localidad del Pla.

El acto no gustó a los populares. Su portavoz municipal, Joan Ramis, aseguró ayer que el partido "exigirá explicaciones" al equipo de gobierno integrado por Més per Llubí, El Pi y Feina per Llubí, al que responsabilizan de la exhibición de las citadas banderas porque el Ayuntamiento es un "colaborador" de la fiesta.

El PP señaló que está "totalmente a favor" de la celebración de la fiesta que parodia los sanfermines de Pamplona, pero avisó de que "no tolerará, bajo ningún concepto, que se use para lucir banderas de apoyo a los asesinos".

Además, el PP recordó que la exhibición de esta bandera "proetarra" ha coincidido con el vigésimo aniversario del secuestro y asesinato del regidor popular Miguel Ángel Blanco por parte del terrorismo de ETA.

El Ayuntamiento se desvincula



La alcaldesa de Llubí, Magdalena Perelló, de Més, desvinculó ayer totalmente al equipo de gobierno municipal con la exhibición del mensaje 'abertzale' en el balcón donde se pronunció el pregón festivo, que "corresponde a una vivienda particular, no a un edificio público". La vivienda desde la que Feliu realizó el pregón está ubicada justo encima de uno de los dos bares organizadores del festejo.

Perelló añadió que la participación del Ayuntamiento en la fiesta local de San Fermín se limita a la autorización para celebrar los festejos en la plaza, pero "no tiene nada que ver con su organización", a pesar de que en el cartel anunciador de la fiesta aparece el logo del Ayuntamiento como entidad colaboradora.

Los encargados de organizar la fiesta son los bares S'Acústic cafè y Pub 6 Kaires. Además de la parodia de los encierros, la fiesta incluyó una comida de hermandad y un 'correbou' infantil.