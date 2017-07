El ayuntamiento de ses Salines denuncia presiones y amenazas para evitar demoliciones

El ayuntamiento de ses Salines, dirigido por el alcalde Bernat Roig (Endavant), denuncia presiones y amenazas por parte de un ciudadano -en clara alusión al vecino, presidente de la Associació de Comerciants y exregidor, Xisco Garí- que intervino en el turno de ruegos y preguntas del público en el pleno que tuvo lugar ayer.

Según se afirma en la nota emitida hoy por el consistorio, "este ciudadano, de forma personal, pese a representar a un colectivo activo en el municipio, preguntó al alcalde si el equipo de gobierno tenía intención de continuar con los expedientes urbanísticos actualmente en curso". "Si firmas estas medidas serás el alcalde que más demoliciones habrá firmado en la historia de este Ajuntament", advirtió el ciudadano, según la versión municipal.

El alcalde Roig, que manda en minoría (Endavant es una coalición de miembros de izquierdas e independientes que suma cuatro ediles, por los también cuatro de El Pi y cinco del PP, estas dos formaciones en la oposición), respondió que "el equipo de gobierno tiene la obligación de actuar siempre siguiendo los criterios que los técnicos del Ajuntament indican".

Por todo ello, Endavant considera este comportamiento "muy grave" ya que un ciudadano, que además representa a un colectivo en el municipio, "quiere incitar a un alcalde a prevaricar y no acatar la normativa vigente". Roig remarca: "No pondré en peligro la transparencia de este Ajuntament pese a las amenazas veladas de cualquier ciudadano, este equipo de gobierno trata por igual a todos los ciudadanos sin hacer distinciones ni ningún trato de favor, pese a que sea una medida que no guste a todos por igual".

Cabe recordar que diferentes autoridades locales y el propio Ajuntament están pendientes de resoluciones judiciales por distintos casos urbanísticos. Uno de los más controvertidos es sobre el exarquitecto municipal Toni Campins y la exaparejadora Rebeca F. del Rey Hurtado, objeto de expedientes y apartados de sus cargos. La Fiscalía investiga a fondo diversa documentación y hay gran expectación social de cara a los pronunciamientos de la Justicia.

Por otro lado, volviendo al pleno de ayer, también comentar, como ya avanzara Diario de Mallorca, que el Ajuntament reclama a Costas que actúe para reinstaurar, reformar y rehabilitar el paseo para viandantes de la Colònia de Sant Jordi. A su vez se aprobó una moción para que el Govern balear contemple la consolidada Festa del Cavall de ses Salines (que este verano ha de vivir su edición número veinte) como una tradición "que no comporta ningún peligro ni maltrato para los animales", en la futura ley autonómica que regulará las fiestas y los eventos en que los caballos son protagonistas. Otro tema que salió en la sesión ordinaria fue la posibilidad de que la playa des Cabots de la Colònia sea apta para perros, después de que la Junta de Districte diera luz verde a esta iniciativa. En próximas convocatorias se tratará de nuevo esta declaración.

Renuncia de Tolo Salvà, líder de El Pi

El portavoz de El Pi, Tolo Salvà, ha presentado hoy su renuncia al acta de regidor. "Ha sido una decisión muy meditada", asegura. Ha dado el paso "como acto de responsabilidad y valentía, pensando en el municipio y su gente".

En esta legislatura 2015-2019, El Pi apostó por una alianza con Endavant, en lugar de continuar con el PP de Maria Bonet. No obstante, el alcalde Roig rompió "de forma unilateral e injustificada" en noviembre de 2016, lamenta El Pi. Con ello, la previsión de que Tolo Salvà se convirtiera en alcalde en los dos útlimos años se ha visto frustrada.

Salvà cree ahora que "la mejor manera de ayudar al partido y al municipio es dejar paso a gente nueva, que pueda afrontar de la mejor forma posible el nuevo rumbo que necesita el Ajuntament". Seguirá, no obstante, afiliado, "ayudando y colaborando con el partido". Y agradece el trabajo del personal funcionario y laboral del consistorio "por su ayuda", cuando integró el equipo de gobierno y durante los últimos meses en la oposición.

Así las cosas, Endavant lleva las riendas del consistorio saliner con apenas cuatro regidores. Ni el PP ni El Pi contemplan, de momento, pactar, por lo que la vara continuará un tiempo indefinido, no se descarta que hasta las elecciones de 2019, en poder de Bernat Roig.