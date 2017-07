Suma denuncia improvisación municipal con los terrenos de can Feliciano

Imagen del incendio acaecido en los terrenos de can feliciano en mayo

Súma, en la oposición en Santa Margalida, critica la "improvisación" de el Ayuntamiento de Santa Margalida para con los terrenos de la antígua fábrica de Can Feliciano. "Es un hecho bastante conocido que los terrenos y los edificios están en un estado de conservación lamentable y en peligro de ruina. Ante esto, desde Suma hemos pedido en el Ayuntamiento, en más de una ocasión, qué cuentas hace al respeto y siempre nos han dicho que algo harían", apunta el p'artido en un comunicado.

De hecho, el 4 de enero de este año el alcalde convocó una junta de portavoces donde indicó que había quejas de los vecinos respecto a la suciedad acumulada y que se redactaría una orden de ejecución para limpiarlo. "Pero por el que hemos sabido recientemente, el Ayuntamiento no realizó ninguna actuación durante casi cinco meses. No fue hasta que se produjo un incendio en la zona, el domingo 21 de mayo pasado, que por suerte fue extinguido rápidamente, que el equipo de gobierno acordó en Junta de Gobierno encomendar el inicio de una orden de ejecución para limpiar el solar el día siguiente, 22 de mayo", apunta. "Es decir, que si no se hubiera pegado fuego todavía esperaríamos. Se trata de una orden que ya llega tarde y claramente motivada por el incendio que se hubiera podido evitar", concluye.

Aparte de esto, desde Suma considera insuficiente la orden, puesto que los terrenos necesitan de un mantenimiento continuo con objeto de evitar que se sigan degradandose. "Igualmente, nos gustaría que el alcalde diera pasos para adquirir la antigua fábrica y , así, poderla dedicar a usos sociales", manifiesta el partido de la oposición.