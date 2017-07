Llucmajor plantea subir las multas por vertidos hasta 6.000 euros

El alcalde de Llucmajor, Bernadí Vives (El Pi) no está dispuesto a que aumenten los problemas por el vertido irregular de vertidos en el municipio. Es por ello que, no solamente recuerda que ya se han aplicado sanciones a particulares de 300 euros por no tirar los residuos en su lugar correcto, sino que el Ayuntamiento está estudiando la posibilidad de aumentar la cuantía de estas sanciones que, en algunos casos, podrían llegar a los 6.000 euros.

Es por ello que el consistorio llucmajorer ha anunciado esta semana la ampliación del horario de apertura de los tres parques verdes del término municipal, gracias a la contratación de siete nuevos operarios a través del Servicio de Ocupación (SOIB).

Vives añade que espera que con esta ampliación de horarios de los parques verdes "mermen los vertidos descontrolados en zonas donde hay contenedores porque, de lo contrario, tendremos que ir quitando como ya hemos hecho en algunos lugares de foravila porque eran puntos conflictivos". Explica que "con la contratación de estos operarios podremos tener más horas abierto para que los ciudadanos tengan el máximo de facilidades para hacer uso de los parques verdes en todo el término municipal. Creemos que con este horario tan amplio ya no habrá excusas para no reciclar y quiero hacer un llamamiento para que se haga uso. Hay mucha gente concienciada que hace el esfuerzo de reciclar bien y utilizan los parques verdes pero desgraciadamente hay que no".

Ahora se establece que los parques verdes sólo permanecerán cerrados los domingos tarde. El horario será de 8 a 14 horas y de 14,30 a 20 horas de lunes a sábado, y el domingo de 8 a 14 horas. En cuanto al horario de invierno, destaca que se abrirán todos los días del año, sin interrupción, desde las 8 a las 18 horas.

Claustro y archivo

Lo que también amplía su horario es el claustro de Sant Bonaventura, añadiendo al actual todas las tardes de lunes a jueves de 17 a 21. El concejal de Cultura y Ferias y Fiestas, Lluís Segura (Més), señala que el objetivo es que los usuarios habituales y los visitantes ocasionales o turistas, tengan un margen de tiempo más amplio para poder disfrutar de la oferta cultural del centro. Asimismo, el próximo día 12 de julio a las 18 horas se inaugurará la mejora y reubicación del archivo municipal.