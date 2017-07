Una encuesta telefónica que ha costado 9.000 euros

El Consell de Mallorca se gastó hace unos meses 9.000 euros públicos para poner en marcha una encuesta que diera a conocer el grado de aceptación popular hacia el polémico proyecto. Entre el 20 y el 27 de marzo de 2017 se hicieron hasta 1.000 entrevistas telefónicas, repartidas al 60% entre residentes en la comarca del Migjorn y el 40% restante del resto de la isla.

El resultado indica que el 47,1% es usuario habitual de la carretera y que el 77% de los encuestados la utiliza durante todo el año, no sólo en verano. El 45,7% de los encuestados manifiesta sentirse seguro cuando circula por ella, ante el 40,1%, que manifiesta inseguridad. Sí es cierto que el 34,7% valora la carretera como bastante insegura, seguido del 30,8% que la considera bastante segura, y el 14,3% muy insegura. Sólo el 1,1% de los encuestados la considera muy segura.

A la pregunta de si es necesario mejorarla, el 71,8% de los encuestados ha respondido afirmativamente, frente al 13,8% que cree que no, y el 14,4% que no saben o no contestan. En cuanto al proyecto de mejora del Consell, el 73% lo apoya y sólo el 7,1% lo rechaza.

Por su parte el portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Mauricio Rovira, ha acusado al equipo de gobierno que preside Miquel Ensenyat de "seguir gastando el dinero de todos a manos llenas para maquillar el retraso de más de dos años que acumula el desdoblamiento".