Los cristianos se sienten traicionados

? Los manifestantes que ayer protestaron por la retirada de la cruz forman parte de la comunidad cristiana del municipio. Juan Antonio Darder, que actuó de portavoz, señaló: "Nos sentimos traicionados por el alcalde", y recordó que "tras la retirada de las inscripciones, nos prometió que la cruz no se retiraría". Darder, junto a otros manifestantes desplegó una pancarta en la que se podía leer "Revanchismo, sectarismo, tergiversación, odio, cristianofobia. Este no es el camino. La cruz no se toca. Somos cristianos". En el otro polo, una mujer que trabaja en un bar próximo al monumento no dudó en salir a la calle para gritar "que lo derriben todo". Algunos simpatizantes de Més acudieron a la cita, como también algunos miembros del PP. Ignacio Martí, miembro de la junta insular del PP, tomó parte en la protesta. Laura Celià (Més) aseguró que no estará satisfecha del todo hasta que se derribe el monumento al completo.