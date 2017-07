El concejal Palomo deja su acta como edil municipal de Andratx

Jonás Palomo (izquierda) no ha aclarado su futuro político.

El concejal de El Pi en el ayuntamiento de Andratx, Jonás Palomo, ha dejado su acta de regidor. Ayer poco antes del mediodía, el edil que pasó a formar parte del grupo no adscrito, presentó su dimisión en el registro municipal del Castell de Son Mas, sede del ayuntamiento de Andratx.

Palomo ha alegado en el escrito que su dimisión viene motivada por razones "puramente personales". Hace ahora quince días que el exregidor de El Pi, votaba a Katia Rouarch como alcaldesa. De hecho el voto de Palomo se había convertido en decisivo para que su ya también excompañera de filas fuera investida como primera edil de Andratx.

El propio Jonás Palomo, presidente incluso de El Pi local, apartado de forma cautelar del partido, le mostró públicamente a la ahora alcaldesa su apoyo incondicional e incluso le dijo "estaré donde me digas". No ha trascendido si Katia Rouarch le ha solicitado a su compañero la dimisión, pero lo que sí es seguro es que Palomo, con todo lo sucedido, ha perdido la ilusión.

Él mismo ha indicado a este medio que ha disfrutado con la labor efectuada desde las concejalías a sus órdenes en el gobierno, en especial con el hecho de poder solucionar los problemas cotidianos de los vecinos y haber hecho política de calle.

En cuanto a su situación judicial, espera que todo se esclarezca pronto. En este sentido Palomo admite que desde Fiscalía ya han llamado a varias personas a declarar, por lo que espera que en las próximas semanas la citación le llegue a él. Asegura que espera demostrar que todo fue un error humano. En cuanto a su futuro político, Palomo admite que ahora mismo no sabe qué hacer; "Es verdad que me ha gustado el hecho de desarrollar una labor que permite ayudar a los vecinos pero no lo sé, una vez se aclare todo, tomaré una decisión", ha concluido.

En enero Palomo fue apartado por el ahora exalcalde, Jaume Porsell, de manera cautelar del equipo de gobierno mientras se intenta aclarar las denuncias sobre la firma de unos contratos municipales del área de gobierno que venía gestionando: Obras, Ferias y Fiestas. Decisión que contó con el apoyo de Proposta per les Illes de Andratx.