Denuncian cobros irregulares por las hamacas de Son Bauló

El grupo municipal de Suma pel Canvi en el ayuntamiento de Santa Margalida denunció ayer que el concesionario de la playa de Son Bauló habría aplicado cobros irregulares no especificados en el contrato por el alquiler de hamacas y sombrillas.

En concreto, Suma se refiere a la carga de 0,50 euros por un "concepto no autorizado" que en la factura figura como 'tax' y no forma parte de los precios estipulados. "Los precios autorizados por el Ayuntamiento son de 4 euros por hamaca y de 4,5 euros por sombrilla y ya incluyen el IVA, por lo que un servicio completo (dos hamacas y una sombrilla) es de 12,5 euros", explica el portavoz de la coalición, Antoni Reus.

No obstante, el concesionario también "carga sistemáticamente" a los clientes un euro adicional correspondiente al alquiler de una caja fuerte ubicada en la sombrilla, cuando se trata de un "servicio opcional" que solo puede cobrarse si el cliente así lo indica. "La hoja de precios publicada por el concesionaria, que debería estar firmada por el Ayuntamiento, no indica que este servicio es totalmente opcional, por lo que el precio de la sombrilla que aparece es de 5,5 euros y no de 4,5 euros como debería ser", añade Reus.

Por su parte, el alcalde Joan Monjo (Convergència-El Pi) explicó ayer que desconocía estas presuntas irregularidades y aseguró que el Ayuntamiento "actuará de oficio" si finalmente se confirman sin descartar la apertura de un expediente a la empresa.

A lo largo del día realizó algunas gestiones y después de hablar con los responsables del concesionario llegó a la conclusión de que la cifra de 0,50 euros denunciada por Suma "es un servicio opcional que ofrece el concesionario, que también gestiona el chiringuito de la playa, por si los clientes quieren una mesa entre las hamacas".

Monjo señaló que, en contra de lo que insinúa la oposición, "no se cobra por un servicio que no se ofrece", aunque reconoció que esta tarifa de medio euro no figura en el listado de precios autorizado por el Ayuntamiento, por lo que se investigará. No desaprovechó la ocasión para criticar a Suma, cuyos portavoces "no saben lo que pasa en el municipio porque están más tiempo en Palma".