El Ayuntamiento de ses Salines reclama 100.000 euros al arquitecto Toni Campins

El ayuntamiento de ses Salines reclama 100.000 euros al exarquitecto municipal Toni Campins (apartado juntamente con la aparejadora Rebeca F. del Rey), "por los perjuicios causados a raíz de las modificaciones unilaterales que hizo del proyecto del aparcamiento de la escuela pública de la Colònia de Sant Jordi".

Esta iniciativa de aparcamiento fue impulsada en la pasada legislatura 2011-2015 con subvención de Espais de Natura. Diario de Mallorca ha tenido esta semana acceso al informe del Govern balear que advierte que las obras no se ejecutaron conforme al proyecto presentado. En concreto, "no se ha hecho el muro de hormigón de 50 cm de alto que separe la zona peatonal de la carretera"; "al final del vial asfáltico no se ha hecho la rotonda proyectada"; "la anchura del costado ha cambiado"; "la zona asfaltada ha aumentado de 1.223 a 1.510 m2" y "se pasa de tener 12 unidades de farolas a 8". El presupuesto era de unos 160.000 euros y finalmente supuso más de 200.000.

Así las cosas, el conflicto entre el consistorio saliner y el arquitecto apartado se tensa aún más. Por distintos casos relacionados con Urbanismo se acumulan los expedientes y la Justicia deberá ir pronunciándose progresivamente. Los partidos con representación en el Ayuntamiento (Endavant, El Pi y PP) defienden en bloque la gestión de la institución. Por su parte, Campins y del Rey también aseguran no haber cometido ninguna infracción y consideran injustas las sanciones.

El Ayuntamiento contrató a un nuevo arquitecto municipal y dispone de un informe de Función Pública del Govern que avala el proceso seguido para su incorporación en 2015. Cabe recordar que los expedientes disciplinarios incoados por el consistorio fijaron para Campins, por distintos motivos, una suspensión de siete meses y medio, mientras que para del Rey, seis meses y dieciocho días. El pleno endureció luego aún más las penas: 34 meses y 14 días, y 31 y 2, respectivamente.

En estos momentos, el consistorio estudia si la contratación, en 2007, de la aparejadora del Rey fue o no correcta, puesto que se ha descubierto que "Campins participó como asesor técnico en el proceso de selección y él era familiar del marido de del Rey".

Por todo ello, ante tantas cosas que la Justicia ha de aclarar, afectando a políticos, profesionales, empresarios y particulares, crece la expectación. El secretario municipal, Jaume Perelló, muy cuestionado por Campins, pide prudencia y que se respete la presunción de inocencia. En esta línea, el consistorio remarca que "aquí no ha desaparecido ningún documento ni ninguna factura" y "siempre se ha actuado en base a las normativas y leyes vigentes".

El alcalde, Bernat Roig (Endavant), subraya que el Ayuntamiento "en ningún momento se ha paralizado". De hecho, "se suman 139 licencias de obra mayor en los dos últimos años, ha aumentado en torno a un 65% la concesión de licencias de obra mayor en el último año, respecto al anterior". Además, "421 licencias de obra menor, incrementándose este apartado un 21%". El sector de la construcción está a pleno rendimiento, hay incluso particulares que "han tenido que buscar empresas de otros municipios debido a tanto trabajo". Respecto a licencias en suelo protegido-rústico que se han otorgado, "vienen con autorización por parte del Consell de Mallorca".