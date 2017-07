Críticas a la prioridad en las obras del cuartel de la Policía de Inca

El cuartel de la Policía Local de Inca precisa reformas para mejorar la seguridad. El sindicato Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha emitido un comunicado expresando su descontento con "el caso omiso que el Ayuntamiento de Inca ha hecho de los dos informes que se enviaron en los años 2013 y 2015 respectivamente, evidenciando una falta de seguridad en las instalaciones así como en el depósito de detenidos de las dependencias policiales y que, a fecha de hoy, siguen sin solventarse".

El Ayuntamiento ha atendido en parte los informes y ha adjudicado obras de mejora de las instalaciones. La empresa adjudicataria ha comenzado con la mejora del depósito de vehículos retirados por la grúa y proseguirá con los calabozos.

No obstante, el portavoz anterior sostiene que ha tenido conocimiento de que "no se piensa efectuar el cerramiento del cuartel". Apunta que el edificio tiene cuatro entradas y que, debido a la carestía de personal muchas veces un sólo policía debe atender al público, al teléfono y vigilar los accesos. No obstante, fuentes municipales sostienen que las mejoras del cuartel se contemplarán el año próximo