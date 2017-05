Mallorca Sense Sang: "Ya no habrá más 'correbous' en Fornalutx"

Mallorca Sense Sang: "Ya no habrá más 'correbous' en Fornalutx"

La plataforma Mallorca Sense Sang ha manifestado que está a la "expectativa" de lo que ocurra este año con el ´correbou´ de Fornalutx, aunque ha asegurado que "ya no habrá más ´correbous´ porque la futura ley lo prohibirá".

El portavoz de la entidad anti taurina, Guillem Amengual, ha afirmado que el colectivo está "a la expectativa" de lo que realice el Parlament en la próxima tramitación de la Ley de Protección Animal de Baleares y especialmente con el PSOE "que no sabemos si al final hará de las suyas tras dos años de un gobierno de izquierdas decepcionante" en materia de protección animal.

En su opinión, el ayuntamiento de Fornalutx "ha interpretado de forma errónea" el texto de la futura ley "porque da a entender de que se blinda el ´correbou´ cuando, en realidad, será imposible que se celebra nunca más" porque a su juicio "no podrá ajustarse a los criterios técnicos que marcará le ley".

Para dar consistencia a estas afirmaciones, Amengual recuerda que el texto legislativo en tramitación "prohíbe taxativamente" cualquier acto o espectáculo en los que se maltrate el animal, algo que para el caso de Fornalutx "es imposible de cumplir porque hay informes veterinarios que así lo confirman". Es más, Amengual asegura que la futura ley "obligará a que un veterinario certifique que el animal no sufrirá, algo que será imposible que alguien lo pueda suscribir". Mallorca Sense Sang afirma disponer de informes veterinarios en los que se asegura que el toro ha sufrido "maltrato, tortura y muerte".



"No se blinda"



Para el representante de Mallorca Sense Sang, la futura Ley de Protección Animal se limita a suprimir el requisito de demostrar que el ´correbou´ se celebra de forma ininterrumpida desde hace cien años, algo que para esta entidad "es totalmente inexplicable". No obstante, Amengual reitera que suprimir este precepto "no significa que se blinde el ´correbou´ porque estamos convencidos que a partir de este año no lo habrá", tanto si se aplica la vieja ley como la futura.