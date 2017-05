Fornalutx se quedará sin 'correbou' si no justifica su celebración durante cien años

El alcalde de Fornalutx anunció ayer que este año no se celebrará el ´correbou´ porque el ayuntamiento no puede justificar que el festejo taurino se celebra de forma ininterrumpida desde hace más de cien años.

Antoni Aguiló sólo ve una salida a esta situación si el Parlament aprueba la futura ley de protección animal, actualmente en tramitación parlamentaria, que sí permitiría su celebración. No obstante se comprometió a seguir buscando una solución hasta el último momento.

Esta importante decisión ha sido tomada como consecuencia de un requerimiento de la Conselleria de Medi Ambient del Govern que el pasado jueves llegó al ayuntamiento dándole un plazo de 30 días para que pueda demostrar que la fiesta se celebra "de forma ininterrumpida" desde la entrada en vigor de la actual Ley de Protección Animal, que data de 1992.

Por esta razón el Govern quiere que Fornalutx demuestre documentalmente que la fiesta se celebra ininterrumpidamente desde 1892. Pero esta petición "es imposible de cumplir" para el alcalde de Fornalutx, quien ayer aseguró que el ayuntamiento no posee toda esta documentación.

Desde los años 60

Aguiló explicó que el consistorio organiza el festejo desde finales de la década de los años sesenta, cuando cogió el testigo que le cedió una extinta comisión de fiestas. El alcalde señaló que de los años en los que el ´correbou´ estuvo organizado por el patronato "no existe documentación", por lo que prevé que será "imposible" demostrar que el pasacalles con el toro se realiza anualmente desde el siglo XIX. En este sentido, Aguiló explicó que el archivista municipal trabaja desde hace meses en recopilar documentación sobre el ´correbou´, aunque reconoció que pese a esta labor no puede documentarse que la fiesta se ha celebrado de forma ininterrumpida.

La reclamación de nuevas pruebas por parte del Govern responde a las demandas judiciales y reclamaciones administrativas que contra el acto han presentado varias asociaciones animalistas. La ley de Protección de los Animales, aprobada por el Parlament en 1992, solo permitía mantener los festejos en los que había animales si tenían un siglo de existencia y no se habían producido interrupciones. El ´correbou´ de Fornalutx fue el único que pasó el corte. Con esta exigencia legal decayeron celebraciones como la Festa del Bou de Alaró. Otras, como la de los patos de Can Picafort, tuvieron que sustituir los animales vivos por los de plástico. El alcalde aseguró que el ´correbou´ solo podrá mantenerse si se aprueba la ley pactada por los grupos de izquierda y que fue presentada la semana pasada. La nueva norma, que se tramitará en el Parlament, establece que puede mantenerse la convocatoria de este municipio siempre que el animal no acabe en el matadero y no sufra maltrato.

Sin embargo, Aguiló considera improbable que la norma legal esté aprobada antes de septiembre, fecha de la fiesta.