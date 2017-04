El hospital de Manacor será ampliado en verano

El ambicioso proyecto de 80,1 millones de euros para reformar y ampliar el hospital de Manacor empezará este verano. En concreto se iniciarán las obras para redistribuir y aumentar toda la zona del servicio de Urgencias, la más saturada en estos momentos, así como la creación de un espacio dedicado a las resonancias magnéticas, entre otras mejoras. Será el punto de partida de una primera fase que tendrá un coste aproximado de algo más de tres millones de euros.



Fue el anuncio estrella de la jornada de ayer, marcada por el veinte aniversario de la inauguración del centro hospitalario, que abrió sus puertas el 28 de abril de 1997, cuando el ministro de Sanidad era Romay Becaria, el director del Insalud, el actual presidente gallego Núñez Feijoo y el presidente del Govern era Jaume Matas (cuyo nombre fue borrado hace unos años de la placa inaugural que hay en la entrada).



Un hospital que necesita de un mayor espacio físico y un mantenimiento más acorde a las nuevas necesidades. Tan solo dos décadas que no solamente le han hecho envejecer físicamente muy rápido, sino que le han convertido en el centro sanitario más antiguo de Balears actualmente.



La encargada de anunciar el comienzo de los primeros trabajos (un inicio, cabe recordar, que no logró el Pacte de Progrés de Francesc Antich) fue la consellera de Salud, Patricia Gómez, quien se adelantó unas horas a la presidenta Francina Armengol, que lo refrendó ya por la tarde en la ceremonia de recuerdo y homenaje a los que han trabajado para el hospital de una u otra forma.



Ambas coincidieron en la necesidad de comenzar de forma urgente las obras para no dilatar más el proceso que debe llevar al hospital comarcal, por una parte a modernizarse estructuralmente, y por otra a ampliar su cartera de servicios.





Pero la primera fase de la ampliación, que supondrá un incremento de 1.218 metros cuadrados, solo será el inicio de un proyecto que acabará cuando concluyan las cuatro fases en que está dividida la obra y en las que el Govern tiene previsto invertir casi 81 millones de euros.



La primera prevé la reforma y la ampliación del área de Urgencias, que crecerá en 561 m2; la incorporación de un servicio de resonancia magnética, aumentar el espacio de diagnóstico por imagen en 185 m2, y la planta sótano en 200 m2 más para acoger el taller de electromedicina y 272 metros cuadrados para almacenes.



La segunda fase, por su parte, acarreará la edificación de un nuevo módulo en la actual zona del aparcamiento, que precisamente contendrá con dos plantas para estacionamiento, una zona para hemodiálisis y consultas externas y otra para consultas y pruebas. La tercera planta estará dedicada a hospitalización. Esta fase también prevé la construcción de una nueva central energética, una cocina y una nueva Unidad de Cuidados Intensivos.



La tercera etapa supondrá construir un nuevo módulo que conectará con las nuevas consultas externas, hemodiálisis y hospitalización. El nuevo edificio tendrá dos plantas subterráneas dedicadas a aparcamiento, admisión, hospital de día, un área de psiquiatría, un almacén y un laboratorio de anatomía patológica, biblioteca, un área de docencia, hospedería y hospitalización.



Además, en el interior del edificio actual se construirá un bloque quirúrgico, se ampliará la zona de urgencias, la zona de cirugía mayor ambulatoria y la unidad de cirugía sin ingreso.



La cuarta y última fase del Plan Director prevé la construcción de una nueva cafetería y de un área de esterilización y farmacia y la ampliación del área de diagnóstico por imagen.



Actualmente, el Hospital de Manacor cuenta con una plantilla de más de un millar de profesionales y 232 camas para atender a una población estimada en 139.581 personas, que durante la temporada veraniega se incrementa en más de 20.000 personas. Precisamente durante la ceremonia de ayer tarde se entregaron una serie de distintivos a todos los directores gerentes que han pasado por el centro durante estos veinte años.