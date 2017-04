Cabrer niega que favoreciese al Club de Vela de Andratx para mantener la concesión del puerto

La exconsellera de Obras Públicas y hoy diputada del PP balear Mabel Cabrer se defendió ayer de la acusación de "desvío de poder" que una reciente sentencia del Tribunal Supremo culpa al Govern Matas por haber adjudicado de forma irregular en 2006 la gestión del puerto deportivo de Andratx a la entidad Club de Vela a pesar de que no obtuvo la mejor puntuación en el concurso convocado en el año 2002.



Cabrer asegura que ella decidió "desvincularse" del proceso de adjudicación para evitar suspicacias porque había formado parte de la junta directiva de la citada entidad, cuya concesión había expirado pero consiguió la renovación por 30 años porque, según la sentencia del Supremo, el Govern realizó algunos ajustes legislativos para beneficiar concretamente a esta entidad náutica.

La diputada popular explicó que el concurso de adjudicación se convocó en un contexto en el que "empezaban a caducar las concesiones de los años 70, tanto la del Port d´Andratx como las de Portals, Santa Ponça o sa Ràpita, entre otras", lo que coincidió en el tiempo con la última etapa del primer pacto de progreso.

En este sentido, Cabrer añadió que el PP se encontró el "marrón" no resuelto por el Govern de Antich y que la exconsellera de Medio Ambiente, la ´verde´ Margalida Rosselló, "se negó a firmar la adjudicación a la empresa que obtuvo el mejor resultado", Iniciatives Portuàries Mirall Mar de Mallorca, que denunció el caso en los tribunales y el Supremo acaba de darle la razón, por lo que asumirá el control del puerto ´andritx0l´.

No obstante, a pesar de que ella asegura que no formó parte de la adjudicación al Club de Vela porque el expediente fue asumido por la conselleria de Medio Ambgiente, Cabrer añadió que comparte plenamente el hecho de que se le renovase la concesión al Club de Vela porque la empresa ganadora "planteaba un cambio radical del modelo del puerto de Andratx, pasando de ser un club social a una marina con negocios incluidos", lo que "provocará muchos problemas" cuando se culmine el cambio de concesionario.

Asimismo, añadió que la disposición adicional tramitada por el Govern que permitió renovar la concesión al Club de Vela y que fue declarada inconstitucional "no se hizo para favorecer a esta entidad en concreto sino para que tuviese las mismas condiciones que el resto".