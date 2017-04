Empleados públicos del ayuntamiento de Llucmajor expresan su indignación

Pitos, sirena, megáfono y chalecos reflectantes. Ruidosa y vistosa ha resultado la protesta protagonizada por medio centenar de empleados públicos del ayuntamiento de Llucmajor. De esta forma, hoy miércoles, han manifestado su indignación, en plena plaza Espanya. También han entrado al pleno ordinario. La convocatoria tenía unas motivaciones directas: "Por la recuperación completa de los derechos. Por las mentiras reiteradas. Por el incumplimiento de los acuerdos. Por una carrera profesional digna. Tenemos la solución: Jaume J. Oliver dimisión".

El equipo de gobierno, integrado por El Pi, PSOE y Més, defiende su gestión y al concejal de Economía y Hacienda, Contratación, Recursos Humanos y Función Pública, Jaume J. Oliver (PSOE).

Cabe apuntar que la manifestación ha sido concretamente convocada por UGT-FSP, CSI-F y SPPME. Una de las frases que se han podido escuchar: "¡Manos arriba, esto es un atraco!". Principalmente agentes del cuerpo de la Policía Local son los que muestran mayor enfado. En general, los empleados públicos movilizados advierten de la "indignación y frustración" existente, el "ambiente de crispación", "agravios comparativos", "caciquismo", "incapacidad de gobernar en lo que se refiere a Función Pública".

Los gobernantes de centroizquierda, por su parte, remarcan que las decisiones que se toman están amparadas por Ley y resaltan que los trabajadores municipales han recuperado derechos sociales precisamente esta legislatura.

En definitiva, la protesta se ha hecho sentir y el pleno ha sido de lo más atípico, con banda sonora de protesta. Las dos partes, equipo de gobierno y convocantes de la protesta, discrepan totalmente.



A continuación, el comunicado emitido por el propio consistorio hoy:



L'equip de govern dóna el seu suport total al regidor de Funció Pública

Davant la petició de dimissió per part dels sindicats de policia

Llucmajor 26 d'abril de 2017. Els 11 regidors que conformen l´equip de govern (PSOE-MÉS-EL PI) de l´Ajuntament de Llucmajor volen mostrar el seu total suport al regidor de Funció Pública, el socialista Jaume Oliver, davant la petició de dimissió per part de sindicats de la Policia Local.

Des de l´equip de govern recorden que gràcies a la tasca del regidor al capdavant de les seves àrees de gestió i, més en concret la d´econòmica, i als esforços de la resta de regidors en les seves respectives àrees, "s´ha aconseguit una notable millora de la situació econòmica de l´Ajuntament de Llucmajor com ho demostra el fet que en dos anys hem retallat el deute en 12 milions d´euros (de 40 a 28 milions d´euros) i que aquest ha baixat del 75 per cent per primera vegada des del 2012. Això no és per casualitat sinó gràcies a un full de ruta de política econòmica que tenim marcada per a sanejar les arques municipals dins la mesura de les nostres possibilitats".



RECUPERACIÓ DE DRETS

L´equip de govern afirma que "és precisament gràcies a aquesta gestió econòmica que els treballadors municipals han recuperat drets socials que havien perdut i a més ho hem fet amb caràcter retroactiu i per voluntat política, ja que no hi estàvem obligats".

En aquesta línia recorden que els treballadors municipals havien perdut drets amb els ajusts en l´àmbit estatal de l´any 2012 arran de la crisi econòmica. A Llucmajor, els empleats públics (administració, manteniment, policia i escoletes) han recuperat aquesta legislatura drets socials i a hores d´ara (abril del 2017) han percebut un total de 686.654 euros en drets com ara escolaritat, prestacions sanitàries, recuperació de pagues extra, ajudes universitàries, gratificacions policia, entre altres complements, endarreriments o plusos?

PUNTS

Entrant en els detalls, l´equip de govern té clar que l´única cosa que vol fer és complir la llei i els procediments administratius de forma escrupolosa.

1- HORES EXTRA

Pel que fa a l´impagament de les hores extra que denuncien els policies, des de l´equip de govern informen que quedaran totes pagades aquest mes d´abril i que si fins ara no s´han pogut abonar és perquè s´han de seguir els processos administratius pertinents. "Els agents saben que cobraran les hores extra perquè els serveis prestats es paguen", apunten.

En aquest sentit però, des de l´equip de govern volen deixar clar que s´està revisant els procediments seguits per a fer les hores extra, ja que "hem contractat 6 policies i es fan més hores extra que abans i també perquè el 80 per cent de les hores extra que fan els policies es paguen per tasques ordinàries i això és un costum de fa 20 anys que aquest equip de govern vol aturar, ja que una hora extra és per casos extraordinaris".

2- PAGUES 15/25/33 ANYS

En referència al fet que les pagues 15/25/33 anys d´antiguitat es remuneressin durant 20 anys als funcionaris, "no significa que fossen legals. Aquest punt està denunciat als jutjats i si finalment un jutge diu que s'han de pagar, ho farem sense cap problema però el que no farem serà caure en il·legalitats". (Adjuntam informe d'intervenció).

3- ÚS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Quant a l'ús de les instal·lacions esportives de forma gratuïta per part de la Policia, "el que voldria aquest equip de govern és que no només la policia, sinó tots els funcionaris i també tota la ciutadania poguessin accedir-hi de forma gratuïta, però malauradament ara per ara no és possible".

4- PLA DE FORMACIÓ

El pla de formació que es reclama, "és cert que no el tenim i la nostra intenció és elaborar-lo de cara al futur. Però, ara per ara, tenim una línia de prevenció i formació dins l'àrea de recursos humans on s'atenen tots les demandes en aquest sentit i que es duen a terme sempre que siguin en benefici del lloc de feina, per a la promoció futura del treballador o sigui d'interès general. D'això en tenim molts exemples".



5- NOCTURNITAT I CAPS DE SETMANA

Pel que fa a l'acord de data de 18 de juliol de 2016 referent a la nocturnitat i cap de setmana de la policia local de Llucmajor, estava subordinat a informe favorable d'lntervenció (punt 2º de l'acord adjunt) i l'esmentat informe va ésser desfavorable, atès que els acords no s'ajustaven a la legalitat.

6- PRODUCTIVITATS

Les productivitats es paguen a diversos funcionaris i aquests pagaments vénen avalats per tots els informes jurídics i d'intervenció i estan més que justificats, tenint en compte que un d'ells va suposar un estalvi de 50.000 euros a la corporació per les tasques dutes a terme.

7- RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

Per fer la RLT apunten que "hem dut a terme 21 reunions on hem intentat pactar sense aconseguir-ho per la qual cosa no ens quedà més remei que treure una RLT que està denunciada als jutjats. En aquest aspecte, mantenim el mateix: seran les instàncies superiors les que ens diran si és correcte".



8- CARRERA PROFESSIONAL

En aquest punt la Delegació de Govern de les Illes Balears és molt clara en una carta dirigida al batle de Llucmajor, Bernadí Vives, en data d'entrada a dia 12 d'abril de 2017, on deixa molt clar que "amb la legislació vigent i a l'espera que aquesta sigui modificada o adequada als temps de millora econòmica que vivim, creiem que és important no generar falses expectatives entre els treballadors públics davant la possibilitat que finalment els jutges rebutgin aquest complement". Segueix l'escrit dient que "per això és precís recordar que aquest complement, (...) es troba en suspens". Segueix la carta dient que qualsevol acord en el sentit de pagar aquest complement "obligaria a l'adopció dels mecanismes prevists a la llei i es sol·licitaria l'anul·lació de l'acord" i, en cas contrari, "acudiríem als tribunals de justícia". (Adjuntam carta de Delegació de Govern).

AL COSTAT DE TOTS ELS TREBALLADORS

Finalment, l'equip de govern volem deixar clar que "estem molt satisfets de tots funcionaris de l'Ajuntament de Llucmajor. El que no podem fer és incomplir la llei, volem estar al costat de tots els treballadors municipals com ho volem estar de tota la ciutadania però sempre emparant-nos en la llei i comptant amb els informes tècnics precisos i no en allò que ens agradaria fer, en el que trobem just o en allò que s'ha fet els darrers 20 anys perquè no volem veure a un batle ni a cap regidor assegut al banquet dels acusats per incomplir la llei".

REUNIONS

Per això i "com no pot ser d'altra manera i hem demostrat fins ara, NO hem llevat ni és la nostra intenció llevar ni 1 euro de les butxaques dels empleats públics, com bé sabeu tots (44 reunions des que entrarem a l'Ajuntament) estem oberts a seguir parlant i negociant per a solucionar qualsevol problema sempre amb l'objectiu primordial de poder seguir fent feina tots junts de la mà per tal d'aconseguir un municipi millor per a tots els ciutadans i ciutadanes del terme municipal".