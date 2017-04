El juez avala al ayuntamiento de Polllença en el desahucio de Gelats Valls

Un auto del juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Palma emitido el pasado lunes da la razón al ayuntamiento de Pollença en el proceso de desahucio del quiosco de helados de Gelats Valls en el Moll 'pollencí', que ha sido retirado por orden municipal al no contar con el permiso para ocupar terrenos de dominio público.



El pasado mes de septiembre, la empresa propietaria de la marca de helados presentó un recurso contra el decreto de alcaldía que declaraba la caducidad del derecho concesional sobre bienes de dominio público. Más adelante presentó otro recurso solicitando la suspensión cautelar de la medida adoptada por el alcalde.



Ahora, el juzgado desestima los recursos de Gelats Valls y avala la decisión municipal de seguir adelante con el proceso de desahucio. El auto no es firme y puede ser recurrido ante el TSJB.



La resolución judicial hecha pública anteayer subraya que la actividad desarrollada por la empresa heladera "carece de título habilitante" y añade que los perjuicios que ha alegado la entidad "no han sido acreditados en lo más mínimo, limitándose a su mención, pero sin ofrecer mayor información al respecto".