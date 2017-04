El Consell estudia prohibir el acceso de coches al Port de Valldemossa y sa Calobra

El faro de Formentor no será el único espacio sensible de Mallorca al que se prohibirá el acceso en vehículo privado a partir del verano del año 2018. El Consell de Mallorca también ha enfocado su atención sobre otras dos zonas de la isla que igualmente padecen la saturación de tráfico entre primavera y otoño de cada año: el puerto de Valldemossa y sa Calobra. Los dos núcleos, al igual que Formentor, podrían ser objeto de importantes limitaciones de tráfico a partir de la próxima temporada con el fin de preservar los valores ambientales y mejorar la seguridad de los visitantes.



Fuentes del departamento de Territorio e Infraestructuras del Consell, presidido por la socialista Mercedes Garrido, aseguraron ayer que ya se han encargado una serie de estudios sobre el impacto que provoca el constante paso de turismos y autocares en los tres espacios citados con el objetivo de trazar un diagnóstico que ayude a adoptar las medidas restrictivas que, según la institución insular, deberán aplicarse en cada uno de estos lugares. "En función de lo que concluyan estos estudios se tomarán las medidas necesarias; todavía no hay una decisión tomada", apuntaron.



En cualquier caso, Formentor, sa Calobra y la Marina de Valldemossa tienen muchos números de engrosar la lista de espacios con limitaciones de acceso a partir del próximo año. Se da la circunstancia de que tanto en Valldemossa como en sa Calobra (Escorca), la situación es tan delicada que los respectivos ayuntamientos (gobernados por la izquierda, en el primer caso, y el PP, en el segundo) ya han adoptado una serie de iniciativas encaminadas a frenar la saturación turística. Las medidas que pueda aplicar el Consell a partir del próximo año se complementarán con las limitaciones ya puestas en práctica por los ayuntamientos.



A pesar de que son muchas las voces en Mallorca que claman contra la masificación turística, las posibles limitaciones de tráfico a partir del próximo año son decisiones políticas controvertidas que no son del agrado de todos los mallorquines. La noticia de la prohibición de acceso al faro de Formentor en coche particular publicada ayer por este diario provocó numerosas reacciones tanto favorables como contrarias en las redes sociales.





GOB: "La medida llega tarde"



La portavoz del grupo ecologista GOB, Margalida Ramis, aplaudió ayer la limitación de tráfico al faro de Formentor que adoptarán en 2018 Consell y ayuntamiento de Pollença, pero añadió que "llega tarde" porque "después del pasado verano ya deberían haberse puesto las pilas, ya que ha pasado todo el invierno y el Consell todavía tiene que hacer los estudios, cuando la situación del próximo verano era previsible". Ramis añadió que el caso de Formentor podría "servir de ejemplo" para aplicar las limitaciones de acceso a otros espacios también saturados como Mondragó o Deià.



Por su parte, la entidad Tramuntana XXI también se mostró ayer partidaria de las restricciones de tráfico para evitar situaciones de masificación en la cordillera.