El Ayuntamiento de Calvià defiende que el contrato al exjefe de campaña de Més es legal

El ayuntamiento de Calvià subrayó ayer que el contrato municipal que obtuvo Consultors de Polítiques Comunitàries -una empresa del ex director de campaña de Més Jaume Garau- "se ajusta a la normativa vigente" y no presenta causas de "nulidad o irregularidad".

Este contrato fue desvelado a raíz de una pregunta plenaria formulada por el PP, después de la tormenta política en forma de crisis de Govern que originaron las informaciones de este diario acerca de las adjudicaciones a dedo a Garau por parte de consellerias controladas por Més.

El Consistorio detalló ayer que, a raíz de estas noticias, revisó el expediente del contrato que otorgó Calvià 2000 en diciembre del año pasado por un importe de 16.900 euros. La compañía de Garau fue la que presentó la oferta más baja a nivel económico, respecto a las dos otras concurrentes. El Ayuntamiento, además, constató que no existía ninguna vinculación entre estas dos otras compañías que se presentaron y Consultors de Polítiques Comunitàries. Por todo ello, la administración defiende la legalidad de la adjudicación.