Alternativa critica que el PP de Galmés deje perder una subvención para contratar a jóvenes

Alternativa denuncia "el desaprovechamiento" de una nueva subvención esta legislatura. En esta última ocasión, una ayuda "para contratar a jóvenes cualificados", en base a un programa convocado por el SOIB para que ayuntamientos y consejos insulares contratasen a jóvenes parados. Exactamente, el perfil de los beneficiarios era de jóvenes menores de 30 años, titulados universitarios o de grado superior de FP, desocupados, inscritos al SOIB como demandantes y a Garantía Juvenil y que no hubieran trabajado antes en el ámbito de sus conocimientos formativos.

Alternativa, con los regidores Ángel Quintela, Manel del Rio Clar y Jaume Amengual, señala que "más de 300 jóvenes con estudios superiores se han beneficiado de este programa en las Illes Balears". Por ello, critica que Santanyí "haya sido de los pocos que no se inscribiese en el programa". Como ejemplos, "Felanitx ha recibido una subvención de 147.165 euros para contratar a 9 jóvenes, en Llucmajor a 10, en Calvià a 14 y en Manacor a 17".

Alternativa discute la "decisión técnica" esgrimida por los conservadores, liderados por el alcalde Llorenç Galmés. "Las excusas del equipo de gobierno siempre son que los departamentos están desbordados y no dan abasto de trabajo, no se entiende que ahora el alcalde diga que no concurrieron a la convocatoria por una decisión técnica, no sólo se pierde una subvención sustanciosa o una oportunidad de aliviar los departamentos, sino que además se desaprovecha una oportunidad única para dar trabajo a jóvenes parados de nuestro municipio", sostiene la formación de izquierdas.

"De las zonas Migjorn, Llevant y Pla de Mallorca, Santanyí es el único municipio que no se ha beneficiado de este programa, por lo visto en Santanyí vamos sobrados", denuncia Alternativa.