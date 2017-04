El PSOE denuncia el abandono y la pésima imagen del exterior del Cala d'Or Park

El PSOE de Santanyí y vecinos denuncian el "lamentable estado" en el que se encuentran "año tras año" las inmediaciones del Cala d'Or Park, concretamente "las calles Portinatx, es Pardell y Trencapinys".



En una visita a la zona, los socialistas comprobaron de primera mano la "falta de mantenimiento y de implicación del consistorio en la zona". En esta línea, "entendemos que al ser un edificio de un particular y por tanto privado sea el mismo el que tiene la responsabilidad de tener adecentado y limpio este espacio, pero no compartimos que sea el responsable único, puesto que el Ayuntamiento tiene la responsabilidad de velar y hacer cumplir la normativa y las ordenanzas municipales", sostiene el regidor Jordan Thomas.



Por ello, el PSOE exige que el consistorio "acuda incluso a la vía judicial para mejorar la imagen y el mantenimiento de la zona si la propiedad decide no colaborar al tratarse de un edificio de un particular". Reivindica una "actuación integral" y advierte de la acumulación de residuos y del riesgo de un "foco de infección", al atraer a roedores e insectos.