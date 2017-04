El primer día de la bolsa roja se salda con muchas bolsas de basura abandonadas

El jueves por la noche se llevó a cabo el primer día de recogida de basura con el sistema de bolsa roja en cinco municipios de la mancomunidad del Raiguer: Mancor, Alaró, Búger, Campanet y Santa Maria. El resultado fue mediocre y en algunos pueblos como Alaró decepcionante pues se observaron muchas bolsas que no se recogieron porque no cumplían la normativa.

Liniu Siquier, presidenta de la mancomunidad, explicó que "los fallos que se han producirlo se deben achacar a la falta de información, que era algo con lo que contábamos, pero no en la medida de lo que ha sucedido en Alaró". En este municipio abundan además las quejas vecinales que inciden en que la bolsa reglamentaria es cara y de poca capacidad.



Siquier defiende que "los usuarios deben concienciarse en que mucho material que suelen introducir en la bolsa de basura para incineración también es reciclable". Según la presidenta, "hemos de reciclar aún mejor, el objetivo de esta bolsa roja es incidir en ello".





Fallos



Siquier es además la alcaldesa de Búger. Sobre su municipio en particular manifiesta que "igual ha habido 20 familias que han fallado. Los operarios no les recogieron la bolsa y les dejaron un mensaje. Estos vecinos no habían recogido aún sus bolsas y rápidamente han venido".



En los municipios más pequeños fue más sencillo pero Alaró y Santa Maria tuvieron más problemas. Fuentes municipales de Santa Maria reconocen que en el centro histórico del municipio se hizo un buen seguimiento de la campaña, pero que en las afueras falló estrepitosamente.





Información



Las mismas fuentes indican que "son zonas del pueblo calificadas como dormitorio donde muchos vecinos prácticamente no hacen vida en el pueblo y no se han enterado". No obstante, vecinos del municipio han manifestado a este diario las mismas quejas que en Alaró, abundando en el coste de las bolsas y su "escasa capacidad".



Inicialmente no se sancionará y se dejará una etiqueta anunciando al propietario que debe usar la bolsa correspondiente.



La bolsa roja, que no tiene porque ser necesariamente de ese color, es la que se destina a la basura no reciclable. Es una bolsa sellada por el Ayuntamiento que se debe adquirir con un coste y que se recogerá sólo un día a la semana. Se han producido quejas sobre el "escaso" número de bolsas que se reparten –veinte por vivienda y año–, y por el coste de las mismas –entre 0,75 y un euro–.