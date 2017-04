Alcover y Binimelis ganan enteros

En el marco de la 'Setmana del Llibre', en la capital de la comarca del Llevant se presentaron anteayer dos obras que refuerzan las figuras de dos indiscutibles referentes. Entre los objetivos, la difusión cultural internacional.

Novedades editoriales promovidas por el ayuntamiento de Manacor estrenaron, anteayer, el programa de actos de la Setmana del Llibre en el municipio de Manacor. La presentación de obras protagonizadas por las eminentes figuras de Antoni Maria Alcover y Joan Binimelis constituyeron, sin duda, un atractivo de lo más sugerente e interesante.



En la Institució Pública Antoni Maria Alcover se presentó el libro Cinc rondalles mallorquines d'Antoni M. Alcover català-francès, con traducción de Irene Zurrón Servera. Se trata del número 11 de la colección Escorcolls, editorial de la institución. Se cumple así el objetivo de "promocionar la lengua y literatura catalanas también fuera de nuestras fronteras lingüísticas". Además de la traducción a cargo de Zurrón hay una introducción de M. Magdalena Gelabert, gerente de la institución, e ilustraciones de Joan Brunet, Pere Pascual, Antoni Galmés, Sebastià Riera y Francesc Barceló.



Cabe recordar que en los últimos tiempos ya se presentaron publicaciones de traducciones de rondalles al checo, ruso, rumano, inglés y alemán. No en vano, las rondalles están consideradas por expertos como narraciones a la altura de los cuentos de los hermanos Grimm y otros famosos autores internacionales. Por ello, la apuesta por ensalzar constantemente la figura de Alcover, mossèn, lingüista (magno Diccionari), folclorista, escritor, investigador, diseñador, etc., es firme. Zurrón manifestó que "traducir a Alcover no es fácil pero es necesario". Remarcó que los franceses valoran mucho la cultura popular, "les interesa y les gusta". Reivindicó que "deberían poder saborerar todas las rondalles y no sólo cinco".



Pasando al Museu d'Història (Torre dels Enagistes) se presentó el número 11 de la revista Musa, editada por la propia institución y dedicada esta vez al estudio de Joan Binimelis, médico y erudito manacorí del Renacimiento con motivo de los 400 años de su muerte (el pasado 2016 ya se montó una exposición). Se trata de un polifacético y a su vez controvertido sacerdote, matemático, historiador, humanista, astrónomo, cartógrafo... Se arrojan múltiples datos curiosos y de interés.