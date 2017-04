Las cuentas municipales de Binissalem prevén rebajar la deuda en 662.000 euros este año

P. C.

Imagen de un pleno municipal de Binissalem presidido por Andreu Villalonga. P. C.

Hoy serán aprobados en el pleno de Binissalem, con toda probabilidad merced a la mayoría de votos de PP y Unió per Binissalem (UxB), los presupuestos municipales para el presente ejercicio de 2017.



De entre las partidas que se incluyen, cabe destacar que 58.000 euros irán destinados a subvenciones para asociaciones deportivas, 37.000 euros se destinarán a la promoción del turismo y el comercio local, 35.000 euros son para el mantenimiento de los dos colegios de enseñanza infantil y primaria abiertos en el municipio y 18.000 euros al proyecto Ciutat Educadora.



Además, los presupuestos incluyen un incremento de 25.000 euros para el área de Servicios Sociales respecto de la partida del año anterior, la cual dispondrá para este año de 733.000 euros, de un presupuesto total de 6.766.000 euros.



En cuanto a la deuda del ayuntamiento, que en fecha 31 de diciembre de 2016 se situaba en cinco millones de euros, la estimación para diciembre del presente ejercicio 2017 es que quede reducido a 4.338.000 euros. Eso supone que se rebajará en 662.000 euros.





Plan económico



Andreu Villalonga (PP), alcalde de Binissalem, explica que "las cuentas se han cuadrado de forma concienzuda para cumplir con el plan económico y financiero e ir reduciendo la deuda conforme nos marca el Gobierno. Cabe recordar que Binissalem es un municipio que se encontró hace unos años con una deuda tan elevada que se vio obligado a subastar el servicio del suministro de agua potable para evitar la bancarrota, según argumentaba el entonces alcalde, Jeroni Salom.



Las cuentas de este año cuentan con el apoyo de PP y UxB por lo que no precisarían de apoyos adicionales para aprobarse. Sin embargo, Villalonga espera obtener "al menos algún voto de abstención de la oposición".



Sostiene que "se han celebrado tres sesiones informativas donde se han ofrecido las cuentas a los diferentes representantes de los grupos municipales". El alcalde afirma que "se les ha pedido que presenten propuestas alternativas o si consideran que se deben hacer modificaciones pero hasta el momento no han presentado ninguna".



La sesión plenaria será esta noche a las 21,30 horas.