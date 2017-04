Los bares de Calvià protestarán en el pleno contra los limitadores

"Queremos trabajar, no molestar; ya estamos cumpliendo con todo lo necesario". Así se expresaron los aproximadamente sesenta empresarios del sector del ocio del municipio de Calvià, que ayer por la tarde se reunieron en Magaluf para intentar encontrar una alternativa a la implantación de la nueva ordenanza local, que les obliga a instalar unos nuevos limitadores de sonido para un mayor control on line de ruidos. Por eso acordaron plantear una protesta con pancartas durante el pleno de Calvià del próximo jueves. "Algo tranquilo, con familiares y amigos, para que se nos oiga y se nos tenga en cuenta".



Los empresarios de Santa Ponça, Peguera y Magaluf (la mayoría de ellos propietarios de cafés-concierto) no entienden cómo el Ayuntamiento quiere poner en marcha una nueva ordenanza restrictiva a locales "que ya tenemos doble puerta, cristales climalit, limitadores comprobados por empresas externas y verificados por la Policía Local etc". Entienden que la nueva normativa se aplique a los nuevos establecimientos que vayan a abrir "puesto que ya sabrán a qué atenerse", pero no así a los ya consolidados, que deberán gastarse un mínimo de 3.000 euros para poner en funcionamiento el nuevo sistema.



Está previsto que estos mismos empresarios del ocio se reúnan hoy con el representante municipal de Esquerra Oberta, Alfonso Rodríguez Sánchez, a fin de saber si existe alguna posibilidad legal de para la entrada en vigor de la ordenanza limitadora, "puesto que los abogados y el secretario municipal consideran que de no aplicarse, el alcalde podría incurrir en un delito".





En teoría los nuevos dispositivos deberían estar instalados el próximo 31 de abril. El sistema funciona como una caja negra donde queda registrada la actividad sonora del local. Toda esa información se transmite a una nube, una base de datos que funciona como servidor. En una fase posterior, aún no implementada, está previsto que la Policía Local pueda acceder a esa información en tiempo real.