Otra medida controvertida para el sector empresarial

Otra medida anunciada recientemente por el ayuntamiento de Calvià que causó controversia en una parte del sector empresarial fue el

veto a la exposición de alcohol en escaparates y terrazas de negocios como licorerías, supermercados o locales de comida rápida ('take away'). El último pleno ratificó la aprobación inicial de la ordenanza municipal que regula la estética exterior de los establecimientos comerciales y oferta turística básica, así como el uso de terrazas y zonas privadas con actividad empresarial. En virtud de esta nueva normativa, pendiente de su desarrollo en exposición pública, el Ayuntaminento prohibirá que este tipo de productos se puedan ver desde la vía pública para hacer así de Calvià un "destino de calidad y mejorar el entorno del municipio". Esta postura no la comparten algunos dueños de supermercados y de licorerías, que han expresado su malestar.