El alcalde de Manacor reconoce el "lamentable estado" de las antiguas carreteras

El ayuntamiento de Manacor informó ayer de que el alcalde, Pedro Rosselló (PP), se reunió con la consellera insular de Territorio e Infraestructuras, Mercedes Garrido (PSOE), para poner encima de la mesa la reforma de las antiguas carreteras que atraviesan la ciudad, como la Via Portugal y la Avinguda del Torrent. "Estamos dispuestos a colaborar para arreglar y asumir estas importantes avenidas que ahora son de titularidad del Consell de Mallorca porque están en un lamentable estado desde hace demasiado tiempo y no podemos alargar más esta situación", sostiene.



En dicho encuentro entre Rosselló y Garrido se acordó que ambas instituciones que representan colaborarán en la ejecución de una importante reforma de cada una de las dos vías "para que una vez mejoradas el Ayuntamiento pueda asumir el mantenimiento".



En cuanto al acondicionamiento de la Via Portugal, el alcalde y técnicos municipales propusieron transformar esta avenida y se están estudiando tres posibles soluciones. "Queremos dotar a Manacor de un nuevo paseo y podemos anunciar que ya trabajamos en diferentes anteproyectos", apunta Rosselló. En concreto, los técnicos sugieren una ampliación de la zona para viandantes que pasaría "o bien por ensanchar las dos aceras, para hacer un paseo en uno de los lados, o bien construir un paseo central como el de na Camel·la".



En cuanto a la Avinguda del Torrent, tanto Ayuntamiento como Consell trabajarán para ejecutar una reforma integral de toda la vía. "Sabemos que además de los desperfectos que se ven a simple vista será necesario mejorar algunas de las redes de servicios que están soterradas, por esto las dos instituciones tenemos que acordar un proyecto que ejecutaría el Consell antes que la vía pase a ser de competencia totalmente municipal", señala Rosselló.



Asimismo, en dicha reunión se abordaron otras mejoras, como la posible construcción de rotondas para dar fluidez al tránsito urbano. En este sentido se planteó la construcción de rotondas para sustituir los semáforos situados ante la residencia de la tercera edad y los semáforos situados en la intersección de las avenidas con la Avinguda del Torrent. Otra actuación contemplada: una rotonda ante el Museu de Manacor a causa del incremento del tránsito en aquella zona. A su vez, Rosselló planteó la necesidad de construir un acceso para viandantes hasta el polígono industrial "para que toda la gente que ahora va caminando pegados a la carretera pueda ir allí tranquilamente y sin peligros haciendo un paseo a pie o en bicicleta".





Nuevo ingeniero



El consistorio también informó ayer de que la institución municipal "cuenta con un nuevo profesional de la ingeniería que complementará el trabajo que hasta la fecha realizaba en solitario la ingeniera municipal". Se trata de Joan Manuel Llaneras, que reforzará diferentes departamentos. Es licenciado en ingeniería industrial por la Universitat Politècnica de Catalunya "y ha desarrollado una amplia labor profesional en empresas internacionales".