Francesc Mestre, de El Pi, nuevo alcalde de Sant Joan con duros reproches de la Assemblea

El pueblo de Sant Joan, en la comarca del Pla de Mallorca, tiene desde este mediodía un nuevo alcalde: Francesc Mestre, 'Batxà', de El Pi. La sala de plenos se ha llenado de público en la sesión de investidura. Muy comentada ha sido la presencia del expresident del Govern balear y actual candidato a liderar el PP, José Ramón Bauzá. Su 'contrincante' para conseguir el cargo de presidente del partido conservador, el 'santjoaner' Gabriel Company, no ha acudido, eso sí, su padre estaba allí.

Múltiples rostros conocidos del PP y El Pi no han faltado a la cita: Sebastià Sagreras, Llorenç Galmés, Biel Matas, Jeroni Salom, Xisca Mora, Maria Antònia Sureda, Josep Melià, Jaume Font, Katia Rouarch, Jaume Bauçà, Biel Mas, Catalina Riera, Rafel Torres, Bernadí Vives, Jaume Monserrat, etc.

Francesc Mestre, 'Batxà', ha tomado posesión de la vara de alcalde de manos de Pablo Pascual, primer edil del PP que habrá estado al frente del consistorio durante un año y nueve meses. Cabe apuntar que Pascual forma parte del equipo de la candidatura de José Ramón Bauzá para presidir el PP. Él es, de hecho, el coordinador de la Part Forana. Preguntado por el resultado que augura de la 'batalla' Bauzá-Company, se muestra convencido de que ganará Bauzá, atreviéndose a vaticinar que los porcentajes serán "55% a favor de Bauzá y 45%, Company".

Del pleno hay que resaltar los duros reproches de la Assemblea, partido de la oposición que fue el que cosechó más votos en las elecciones de 2015. Pedro Galmés, portavoz de la formación de izquierdas, ha advertido de que el pacto El Pi-PP "no está cohesionado" y se han tomado decisiones "sin contar con todos los regidores y sin consultar la opinión de los ciudadanos, como por ejemplo el lugar del nuevo centro sanitario". A su vez, la Assemblea acusa de "nepotismo político" a Francesc Mestre por la polémica contratación de su esposa como auxiliar administrativa y también la contratación de su hija a través de la Mancomunitat del Pla. Otro duro reproche: "A día de hoy la empresa donde trabaja el presidente de Sant Joan del partido del nuevo alcalde, El Pi, ha facturado a este Ajuntament por trabajos realizados 175.000 euros y tiene previsto, si no surgen contratiempos, hacer dos proyectos más este año por valor de 160.000. Un hecho curioso en cuanto a transparencia". El PSOE, por su parte, critica que el pueblo "prácticamente no haya avanzado nada", si bien ofrece a los gobernantes su colaboración siempre que primen los intereses generales por encima de los de partidos e individuales.

El pacto El Pi-PP defiende su gestión, lamenta el contencioso interpuesto contra el Consell por el controvertido caso de los falsos urbanos, y muestra su ilusión por la mejora del cementerio, calles y redes de saneamiento, resaltando los proyectos previstos de nuevo centro de salud y rehabilitación de la Casa de Cultura como 'escoleta' y Escola de Música, así como la promoción en materia de turismo y economía.