Honda consternación en Capdepera por la muerte de Vicenç Nadal

"Per damunt de qualsevol altra consideració, ell ha estat allò que tots hauríem de voler ser: una bona persona". Es un fragmento del emotivo texto En la mort de Vicenç Nadal. Nota d´agraiment de la familia, colgado en el digital capvermell.org. Su muerte ha provocado honda consternación. Era una persona comprometida con su pueblo. Se dedicó profesionalmente a la caja Sa Nostra. Y estuvo vinculado a la Coral s´Alzinar, la Associació Cap Vermell, el C. E. Escolar y el grupo Herbes de Can Planetes, entre otros colectivos. "Sense ell, l´Oh happy Day no serà el mateix".