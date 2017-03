Una multitud de visitantes pasa por la Fira del Fang en su primer domingo

La XXXIII edición de la Fira de Fang no ha podido empezar mejor. Si el sábado el tiempo no acompañó, restando afluencia de visitantes a la feria, ayer domingo fue todo lo contrario, ya que amaneció un día claro y sin viento que invitaba al paseo. A partir de las once del mediodía se fueron incrementando las visitas al recinto ferial, aunque en ningún momento hubo colapso alguno debido a la amplitud del espacio.

Visitantes de todas las edades recorrieron las instalaciones de la Fira del Fang. Unos buscaban algún utensillo mientras otros se dedicaban a ver las piezas que exponían los artesanos del barro.

Algunos de los visitantes comentaron que cada año acuden a este evento, ya que además de poder disfrutar de un paseo matinal tienen ocasión de adquirir alguna de las piezas de barro o cerámica que precisen. Como en ediciones anteriores, los más pequeños se enamoraban de los típicos siurells y muchos padres o abuelos obsequiaban a los niños con una de estas piezas tradicionales.



Demostraciones

Una de las visitas obligatorias, sobre todo por el interés de los más pequeños, era la demostración que realizan algunos artesanos en el torno para luego obsequiar con las piezas a los presentes. Así, cada día desde la apertura de la Fira hasta su cierre, los artesanos se van turnando entre ellos para efectuar esta demostración de cara al público.

Uno de los estands que llamó más la atención fue el de Guiomar Rosa Ferreira de Portugal, que después de varios años sin la presencia del país vecino vuelve a estar representado en la feria. Los artesanos portugueses comentaron que es la primera vez que acuden a esta cita anual.

Además del recorrido por los distintos estands, los visitantes también prestaron atención a la exposición, que este año está dedicada al arte y la cerámica, así como la muestra de Jaume Roig, Detritus, ganador del premio Benet Mas, dotado con 3.000 euros. La ballada popular corrió a cargo del grupo local Terra Roja.

Durante las mañanas de esta semana se llevarán a cabo distintos talleres dirigidos a los escolares. También continuarán las actividades paralelas a la Fira como la mesa redonda L'art i la ceràmica des d'una perspectiva de gènere, con homenaje incluido a la ceramista recientemente fallecida Maria Antònia Carrió, o la jornada técnica de la asociación española de Ciudades de la Cerámica, que tratará el tema las ferias como vía de comercialización de la cerámica artesanal.