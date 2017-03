Campos se sube de nuevo al tren

´Volta en tren per plaça´ esta mañana en el centro de Campos.

´Volta en tren per plaça´ esta mañana en el centro de Campos. T. O.

El ferrocarril llegó a Campos en 1917. La línea, Palma-Santanyí, fue desmantelada en 1964. Pese a ello, el recuerdo del servicio, transporte de centenares de miles de toneladas de mercancías y pasajeros, se conserva muy vivo. Especialmente ahora que se rememora con dos exposiciones, en el céntrico Casal de Can Pere Ignasi, al añorado medio de transporte. Ajuntament de Campos, plataforma Campos un Bon Pla y la dinámica asociación Amics del Ferrocarril vuelven a la actualidad los aires de esplendor del convoy y todo lo que éste representaba para la sociedad.

En la plaza de Can Pere Ignasi, este sábado por la mañana ha tenido notable éxito el acto Volta en tren per plaça, para todas las edades y gratuito. Ha resultado un entretenimiento tanto para los niños como los jóvenes y adultos.

Cabe comentar que las exposiciones 1917 Temps de tren y El ferrocarril a Mallorca podrán visitarse durante varios meses. El cosistorio campaner divulga el cartel, con la programación exacta, en su Facebook. Y en julio, el protagonismo recaerá en ses Salines y Santanyí ya que también se cumplirá un siglo de la llegada del ferrocarril allí. En Llucmajor se conmemoró la efeméride en octubre de 2016.

En concreto, la línea histórica del sur de Mallorca constaba principalmente de: Estación de Palma, estación del Coll d'en Rebassa, apeadero de es Pil·larí, cargador de ses Cadenes, estación de s'Arenal, estación de Llucmajor, estación de Campos, apeadero de es Palmer, estación de los Banys de Sant Joan de la Font Santa (balneario), estación de ses Salines, apeadero de es Llombards y estación de Santanyí.

Recientemente se aprobó una proposición no de ley, presentada por Més, PSOE y Podem, por la que el Parlament insta al Govern balear a recuperar la antigua red ferroviaria de Mallorca, hoy en desuso. Por ello, habrá que ver si será posible o no reinstaurar la línea de la comarca del Migjorn. Hace dos legislaturas, el Pacte de Progrés impulsó un estudio de viabilidad precisamente sobre esta cuestión (estudio que por cierto costó una importante cantidad de dinero), aunque no se tradujo en ninguna iniciativa de rescate. En estos momentos, Llucmajor y Amics del Ferrocarril apuestan por la creación de una Vía Verde. El conocido Pont de les Set Boques será, sin duda, uno de los principales atractivos de este sendero deportivo, turístico y cultural, tipo el de Manacor-Artà. En Alaró también se reivindica una Vía Verde.

Muchos ciudadanos cuestionan que Madrid invierte millones en AVEs en la península y, en cambio, el tren, en Mallorca, presenta múltiples carencias. Las fotografías en blanco y negro de la exposición '1917 Temps de tren' revelan una actividad de lo más intensa, con marcado sentimiento popular, de todo aquello relacionado con el cha-ca-chá del tren.