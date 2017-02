Exigen medidas para acabar ya con la violencia de género en España

La céntrica plaza de sa Bassa de la capital del Llevant fue escenario ayer, a las 12 horas, de una nueva concentración convocada por el colectivo Dones de Llevant. El elevado número de mujeres asesinadas en el Estado español este 2017 preocupa e indigna. Se exigen medidas y se remarca que no ha de convertirse en una "normalidad" esta gravísima lacra social, "esto sí que es terrorismo".

En el acto se leyeron los nombres de las víctimas y se guardó un minuto de silencio. A su vez, las convocantes expresaron su solidaridad con las mujeres que realizan una huelga de hambre en la Puerta del Sol de Madrid contra la violencia machista, reclamando que este problema sea una 'cuestión de Estado'. Además de flores no faltaron la ya conocida pancarta con el lema No ens morim, ens maten y el ataúd negro con la frase Aquí no n'hi cap ni una més!

El colectivo Dones de Llevant piensa seguir convocando concentraciones los sábados si se registran nuevos casos de asesinatos de mujeres: "Es un paréntesis mínimo, es una cosa simbólica, pero al menos demuestra que en Manacor no somos indeferentes, no nos queremos acostumbrar a esta normalidad tan repelente". Por ello, se pide concienciación individual y colectiva y reacción eficaz de las instituciones.