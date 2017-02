´Ruetes´, imaginación y color en las calles

El ´Dijous Llarder´ trajo un año más la alegría y el color a las calles de numerosas localidades de la isla con motivo de los desfiles infantiles de disfraces que se organizaron en muchos colegios de la Part Forana. Otros centros celebraron las ´Ruetes´ el pasado miércoles, mientras que un tercer grupo de colegios harán lo propio hoy viernes.

Se trata de una de las fiestas infantiles más esperadas del año para los niños y niñas, que tienen la oportunidad de representar por unas horas a sus superhéroes preferidos o a personajes del cine o la pantalla de televisión, entre muchos otros papeles siempre atractivos para ellos. Eso sí, tal vez la fecha no sea tan esperada para los padres de los chavales, siempre apurados para que sus hijos tengan las vestimentas a punto en el día señalado, aunque es cierto que en muchos casos los niños elaboran sus disfraces en los propios centros escolares junto a sus compañeros bajo la supervisión del equipo docente, que también se implica totalmente para que la fiesta sea exitosa. Y es que los profesores no suelen quedarse atrás y también organizan sus propias comparsas de disfraces, relacionadas o no con las temáticas escogidas por los alumnos.

La imaginación de los niños y niñas no tiene límites. La gran variedad de disfraces que pudieron verse ayer en los diferentes municipios de la isla abarca una lista casi interminable. Como cada año, los disfraces se dividían entre los de elaboración propia, siempre más meritorios, y los prefabricados, menos originales pero igualmente efectistas. De una forma u otra, los pequeños se lo pasaron en grande desde el primer hasta el último minuto.

Ayer pudieron verse personajes de la Edad Media (como era el caso de Petra), extraterrestres, superhéroes, indios y pistoleros, princesas, personajes de la mítica saga Star Wars, insectos o flores, entre muchas otras vestimentas coloristas e imaginativas.

En algunos casos, las fiestas de disfraces se desarrollaron en el interior de los centros educativos, donde los padres y madres de los niños pudieron entrar para fotografiar a sus hijos. En otros casos, los desfiles salieron del ámbito escolar y realizaron itinerarios por el centro de las diferentes localidades, donde familiares y curiosos de los pequeños esperaban cámara en mano para inmortalizar las ´Ruetes´. En la mayoría de los casos, los minicarnavales concluyeron con fiestas de animación en las que los niños y niñas pudieron bailar de lo lindo o presumir de disfraz frente a sus compañeros.

La alegría y el buen rollo, como no podía ser de otra forma, fueron la tónica general de la jornada. Además, el motivo de satisfacción era doble porque a la mayoría de alumnos de Mallorca les esperan unas minivacaciones de cinco días a partir de hoy viernes, teniendo en cuenta que casi todos los centros educativos de la isla realizan un largo puente con motivo del Dia de les Illes Balears del próximo miércoles. Los niños y niñas de Mallorca estrenaron un año más la fiesta de Carnaval, que este fin de semana culminarán con las ´Rues´ en la gran mayoría de localidades de la Part Forana.