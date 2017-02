El Pi expulsa a Jonás Palomo y deja en minoría el pacto con el PP en Andratx

El Pi ha retirado de forma cautelar de sus filas al numero dos de su formación en Andratx y presidente de este partido en el municipio, Jonás Palomo, por presuntas irregularidades en sus áreas de gestión al frente de la concejalía de Vías y Obras.

Ayer por la mañana, la primera teniente de alcalde, Katia Rouarch, de el Pi, registraba en la casa Consistorial la decisión adoptada por el comité de disciplina de su formación de apartar a Palomo de sus funciones dentro de la formación regionalista. De esa forma, el pacto de gobierno de Andratx formado entonces por el PP, (6) y El Pi (3) se queda en minoría.

Estas medidas cautelares llegan después de que el alcalde de Andratx, Jaume Porsell, del PP, revocara las áreas de gestión a Palomo al detectar presuntas irregularidades cometidas por el ahora ex regidor de El Pi en varias facturas y que el ayuntamiento remitiera todo el expediente a la Fiscalía anticorrupción.

Por su parte y según ha podido saber este periódico, Jonás Palomo, no renunciará a su acta de regidor. Palomo pretende aclarar todo lo sucedido y demostrar que no fue su intención cometer, tal y como le acusan, presuntas irregularidades en su gestión municipal. De hecho, el hasta ahora presidente de El Pi de Andratx y numero dos de las formación ha solicitado pasarse al grupo no adscrito en el ayuntamiento de Andratx con la intención de seguir desde dentro su defensa. Las áreas de gestión de Jonas Palomo, pasaron a ser gestionadas por Katia Rouarch y Xisca Castell.

La situación de minoría plenaria en Andratx del PP y El Pi, parece no afectar al alcalde del municipio, Jaume Porsell, ante un Mes per Andratx, (5), en la oposición con importante gestión tanto en el Consell de Mallorca como en el Govern y un debilitado PSOE local, (3). De hecho, durante la ultima sesión plenaria, Palomo, respetó en todo momento la decisión de voto de su partido a pesar de que las relaciones con su numero uno, Katia Rouarch, no pasan por los mejores momentos.

Porsell, ha indicado en varias ocasiones que esta nueva situación no afecta a lo pactado con El Pi, un pacto de gobierno que no tiene nada que ver con lo que se firmó en su día al contar con un regidor menos en las sesiones plenarias. Aun así, el PP pretende ceder la alcaldía a Rouarch durante el próximo mes de junio.