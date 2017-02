El pleno rechaza el reparto de los fondos del impuesto turístico

El pleno del ayuntamiento de Sóller aprobó la noche del martes una moción a modo de declaración institucional en la que rechaza el reparto de los fondos procedentes de la ecotasa que ha llevado a cabo el Govern balear. La iniciativa surgió del PP, que presentó en el pleno una moción que, tras el debate, fue modificada en alguno de sus puntos para ser aprobada por todos los representantes del Consistorio, incluso los del equipo de gobierno de Més y PSOE.

La propuesta que finalmente fue avalada por todo el Consistorio pide que el Govern asuma los costes de elaboración de los proyectos que presentaron los municipios para acogerse al reparto de la ecotasa turística y se insta a la administración autonómica a "repensarse" la distribución de fondos aprobada hace poco para que se vuelva a realizar teniendo en cuenta a los municipios.

Carlos Simarro apeló a "levantar la voz para defender los intereses de Sóller", mientras que Josep Lluís Colom, portavoz del pacto, vino a bien a aprobarla si se eliminaban las referencias críticas que el PP lanzaba contra el ejecutivo autonómico.

Así, tras la modificación del texto, la propuesta fue apoyada por PP, Més, PSOE, El Pi y Guanyem. En cambio, otra moción presentada por El Pi que también se centró en el impuesto turístico fue rechazada.

Caminos públicos

Por otro lado, la sesión plenaria aprobó por unanimidad abrir expediente de investigación de quince caminos para determinar si son públicos o privados.

La investigación se centrará en los viales de Es Garrigó, Alconàsser-Cala de Deià, Can Fabiol, Can Gaspar, Can Porxo, Es Rafal, Cas Pagès, Can Bascós, Can Querol, Ca na Nicolava, Can Gabriel, Cas Puput, Ses Planes, Cas Vicari y camino Des Pinet. Tras este trámite administrativo, se dará audiencia a los vecinos para que presenten documentos, pruebas o testigos que servirán para decidir si estos viales secundarios pasan o no a formar parte del catálogo de caminos públicos de Sóller.

Una persona del público intervino en la sesión plenaria para solicitar al Ayuntamiento 'solleric' que cuide el trazado de los caminos públicos que ya forman parte del catalógo.

Por otra parte, el momento más jocoso del pleno celebrado en el ayuntamiento de Sóller se dio cuando se trató una moción del pacto para dar apoyo al sector agrario de las islas por los daños producidos por el intenso temporal que azotó la isla el pasado mes de enero.

La propuesta lanzaba duras críticas al Ministerio de Agricultura, cosa que suscitó el debate con el popular Carlos Simarro. Representantes del gobierno y de la oposición se enzarzaron en una discusión sobre lo que será subvencionable o no con las ayudas del gobierno central y qué cultivos están cubiertos o no por el seguro agrario.

Al final, la propuesta fue aprobada con el rechazo del grupo municipal del PP.