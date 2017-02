En Cales, donde más se recauda, menos inversiones se hacen

Sin duda alguna, Cales de Mallorca es la urbanización más famosa del municipio de Manacor que todavía no ha sido recepcionada. Pese a las manifestaciones con pancarta en diferentes plenos del Ayuntamiento, se demora la ´municipalización´ y los problemas van incrementándose. En el pleno de anteayer acudieron, nuevamente, residentes afectados. Las caras de decepción, una vez debatida la moción sobre este tema, hablaban por si mismas. Un dato de interés fue aportado por Més-Esquerra. Resulta que Cales de Mallorca, zona que concentra el mayor número de plazas hoteleras, es donde más se recauda pero menos inversiones públicas se realizan. Por ello, Més-Esquerra advierte de la "grave inseguridad" y los "agravios comparativos" que conlleva la no recepción efectiva de Cales de Mallorca, s´Estany d´en Mas, Cala Mendia, Cala Aguila, diversos sectores de Porto Cristo y también polígonos de Manacor. El retraso del Plan General contribuye, como no, al evidente malestar.