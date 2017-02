El torrente de Solleric padece un vertido de poliestireno expandido

Integrantes de la entidad proteccionista Gadma denunciaron ayer públicamente la presencia de grandes cantidades de poliestireno expandido en el lecho del torrente de Solleric a su paso por el municipio de Consell.

El poliestireno expandido es un material, derivado del petróleo, (coloquialmente conocido como corcho blanco) muy utilizado en la fabricación de envases precisamente porque es muy difícil de degradar y porque no constituye un sustrato útil; es decir, no se pudre ni se ve afectado por la humedad o los hongos, lo cual le confiere mucha utilidad como envase. Sin embargo, esa cualidad se torna inconveniente cuando hablamos de su presencia en el medio natural pues es muy difícil de degradar.

Cuando la fricción lo erosiona se degrada en pequeñas bolitas que pueden ser confundidas por algunas especies de peces o aves como alimento, denuncian los responsables de Gadma.

Ayer se efectuó una inspección ocular al lugar donde Bernat Fiol, como portavoz de la entidad, constató la existencia de este material en abundante cantidad, sobre todo en las proximidades del puente de la antigua carretera de Inca a Palma.

El alcalde de Consell, Andreu Isern (PSOE), manifestó ayer que había visto a personal de una determinada empresa local efectuando una limpieza del lecho del torrente. Isern indicó: "Esa empresa me ha comunicado personalmente que ha padecido un problema puntual debido a las últimas tormentas y que el viento arrastró una gran cantidad de dicho material". No obstante, el alcalde considera que "lo que no es admisible es que se almacene mucha cantidad de material al aire libre, como yo mismo he comprobado, pues si ocurre un caso como el descrito ese material va a parar al torrente".



Investigación

Fiol manifestó ayer que "Medio Ambiente, que es la autoridad competente en materia de cursos hídricos , debería efectuar una investigación para determinar si se ha producido un vertido peligroso como consecuencia de una negligencia o, si como tememos, esa negligencia es continuada". Fiol refuerza su opinión porque ayer comprobó la presencia de muchas pequeñas bolitas de corcho blanco mezcladas con la tierra de fincas de alrededor del lugar mencionado.

El alcalde sostiene que el Ayuntamiento no tiene medios para investigarlo y pide que el Govern intervenga.