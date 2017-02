El cierre de la rotonda de El Bosque indigna a los vecinos

Las obras para la construcción de la nueva rotonda de El Bosque, en la carretera que va de Felanitx a Portocolom, están causando las iras y el malestar de muchos vecinos de la zona y de usuarios, tanto de la Ma-4010, como los de la vía que lleva al pueblo costero desde Calas de Mallorca o Cala Murada.

Si bien en un principio el Consell de Mallorca, administración responsable de las obras, dijo que la carretera permanecería abierta durante el transcurso de los trabajos, distintos problemas derivados de la dureza del terreno, han obligado a la constructora a tener que cortar la circulación en ambos sentidos, desde el pasado día 25 de enero y en principio hasta este viernes 10 de febrero, aunque podría ser que se alargara el corte hasta el domingo.

Actualmente los vecinos de Cala Murada y Calas de Mallorca se ven obligados a dar un rodeo de 40 kilómetros para llegar hasta Portocolom, cuando normalmente serían solamente diez. Si desde la rotonda de El Bosque los vecinos quieren ir a Porto Cristo se deben dirigir primero hasta Felanitx, dando una vuelta de 30 kilómetros. Si lo que se necesita es ir de Portocolom a Felanitx, se deben desviar por Es Carritxó (unos 20 kilómetros).

Asimismo algunos vecinos afectados han criticado duramente las labores emprendidas por la constructora, asegurando que "se han talado innecesariamente árboles centenarios", que han tenido problemas para salir incluso de sus casas debido a las obras o que existe una falta de señalización a la hora de indicar posibles desvíos.

El visor de incidencias en las carreteras de Mallorca del Consell apunta a que la carretera se halla cerrada 500 metros desde el kilómetro 8,1 hasta el 8,6 por motivos de mejora de la vía y de lo que era hasta ahora uno de los principales puntos negros de sistema mallorquín de carreteras.

El departamento de Territorio e Infraestructuras del Consell ya informó el 24 de enero que las carreteras Ma-4010 (Felanitx-Portocolom) y Ma-4014 (Porto Cristo-Cales de Mallorca) estarían cortadas hasta el 8 de febrero. No estaba previsto tener que llevar a cabo estos cortes, si bien "se ha observado que la roca es muy dura y no pueden circular vehículos", decía VOPSA, encargada de ejecutar las obras.

La obra se adjudicó hace unos meses a la empresa Vías y Obras Públicas S.A. (VOPSA), con un presupuesto final de 813.322,92 euros, IVA incluido. El plazo de ejecución era de cuatro meses, aunque la previsión era que los trabajos finalizaran en dos meses y medio. En diciembre pasado se concedió una prórroga de once semanas a la empresa, debido a un retraso ajeno al Consell. Había que quitar un cable de Telefónica y, hasta que esta empresa no llevó a cabo la tarea, las obras de la rotonda no pudieron continuar.