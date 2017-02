Tots denuncia falta de previsión municipal en Pollença

Tots per Pollença denuncia que el equipo de gobierno no ha ejecutado las inversiones previstas en el ejercicio de 2016 por "carencia de planificación de los proyectos urbanísticos". Se han dejado de ejecutar obras por valor 3.430.000 euros. "Mientras en otros pueblos que viven del turismo, los ayuntamientos están ejecutando las inversiones sostenibles en Pollença no se hace por una carencia absoluta de previsión, por incompetencia y desidia", señala el portavoz de Tots per Pollença, Tomeu Cifre.