Vins Can Majoral recibe premios en Marsella Vins Can Majoral

Vins Can Majoral participó recientemente en la feria más importante a nivel europeo de los vinos ecológicos, la Millésime Bio, en Marsella. Más de 900 bodegas dieron a conocer sus caldos. Challenge Millésime Bio, el concurso internacional, reunió más de 1.200 muestras. Vins Can Majoral, muy satisfecho al haber recibido premios, entre ellos dos medallas de oro y una de plata por sus Can Majoral s'Heretat 2010, Can Majoral Son Roig 2012 y Butibalausí negre 2014.