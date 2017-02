Habituales en media Europa

Balears cuenta con la Orquestra Jove de les Illes Balears como una salida formativa para los alumnos del conservatorio. Sin embargo, es una oportunidad insuficiente para la gran cantidad de alumnos de música de la isla. En Centroeuropa no existe una sola escuela de música que no cuente con su propia formación orquestal, que se convierte en un gran aliciente para la vida cultural de ciudades que no son capitales de provincia o que apenas congregan a unas decenas de miles de habitantes. La fundación de la Jove Orquestra Simfònica de Marratxí es un paso de gigante en el acercamiento de Mallorca a lo que es norma entre nuestros socios europeos más cultos.