El alcalde no ve prioritaria la adquisición y rehabilitación de las casas del Molí Nou

Més per Vilafranca, en la oposición, informa de que, actualmente, en el pueblo, "sólo queda un molino harinero: Es Molí Nou". No obstante, "desde hace unos años, las casas y el molino están en venta y muestran un estado de deterioro evidente".

Según la formación ecosoberanista, liderada por Jaume Català, "la adquisición por parte del Ayuntamiento posibilitaría la rehabilitación de este edificio histórico y serían múltiples los usos que se podrían llevar a cabo: escuela taller, centro de arte para artistas locales, exposiciones, vivero para nuevas empresas...".

Asimismo, "también se podría incluir el edificio en la ruta de los molinos de la Euroregió, en el marco del proyecto europeo Els molins: una altra mirada, cofinanciado por la Euroregió Pirineus Mediterrània. En el caso de Mallorca, la ruta está formada por seis molinos de viento harineros: des Fraret (Montuïri), den Fraret (Manacor), Son Gornals (Porreres), Can Garra Seca (Llucmajor), den Nofre (Montuïri) y den Sopa (Manacor)". Por todo ello, Més propuso en el pleno una firme apuesta a favor de la adquisición y rehabilitación de las casas de Es Molí Nou de Vilafranca, sugiriendo la presentación a la convocatoria del Govern de los proyectos financiados con el impuesto sobre las estancias turísticas (ecotasa).

El alcalde, Montserrat Rosselló (del Partit per al Poble), consultado por este diario argumentó el voto en contra de la moción de Més diciendo que "a la vista está como los pueblos finalmente no han salido beneficiados con los proyectos de la ecotasa". A su vez, el equipo de gobierno advierte de que el consistorio "no dispone del dinero necesario para este tipo de iniciativas". Además, "no tenemos aún el catálogo de patrimonio aprobado definitivamente por parte del Consell, y esto supone que no podamos contar con determinadas subvenciones".

Més lamenta que "deberemos seguir contemplando la degradación continua del último molino harinero que queda en nuestro pueblo y nos quedaremos con las ganas de disponer de un nuevo espacio dinamizador como lo fueron y continúan siendo el Escorxador, el Teatre o la Rectoria Vella".