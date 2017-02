Los policías amenazan con vestir de paisano

Existe malestar en la plantilla de la Policía Local de Marratxí por la renovación de los uniformes de los agentes. Según refieren fuentes próximas, el consistorio no ha efectuado la entrega del vestuario de invierno correspondiente al año 2016, cuando ya estamos en los últimos meses de frío. Los componentes de la Policía Local, no descartan personarse en las dependencias policiales vestidos de paisano, y entonces deberá ser el inspector en jefe, quien determine si se pueden realizar los servicios o no.