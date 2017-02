El municipio que genera más basura de toda Europa

Escorca es el municipio que genera más basura por habitante de Europa, según afirma su alcalde, quien recalca que "es preciso indicar que no es el mayor productor de España por número de habitantes sino que es el mayor de toda Europa, y no es por culpa de sus vecinos sino porque recibe basura de miles y miles de visitantes". Viven en la localidad 230 habitantes y cada año se generan 320 toneladas de basura para incineración. Solivellas puntualiza que "es cierto que los restaurantes son grandes generadores, pero la parte mayor es la de los visitantes y la de las áreas recreativas". Ibanat sostiene que gestionará las 40 toneladas que imputa a las áreas recreativas, pero Solivellas indica que es una incongruencia. "Por una parte nos dicen que no generan basura pues exhortan a los usuarios a llevársela a casa y verterla en sus municipios de origen, pero por otra reconocen 40 toneladas de residuos que dicen que van a gestionar. Eso no tiene lógica ¿Producen o no producen basura?". El alcalde explica que "lo que está ocurriendo es que los usuarios recogen sus desechos en una bolsa y se los llevan, pero en cuanto salen del área recreativa ya van mirando dónde la dejan, y lo hacen en nuestras áreas de aportación municipales y en papeleras. Ya hemos tenido algún enfrentamiento con vecinos en la zona del Coll de sa Bataia por eso". El responsable municipal asegura que ofreció al gerente de Ibanat efectuar una prueba piloto en un área recreativa para analizar las consecuencias "y éste se negó". Solivellas considera que el objetivo del Ibanat es "evitar pagar".