Més anuncia que ha llegado a un acuerdo de gobierno con el PSOE

Después de finalizado el pleno municipal ordinario del pasado martes, Angelina Pérez (Més x Lloseta), informó de manera informal a los miembros del consistorio y vecinos que habían seguido la sesión que las conversaciones mantenidas entre su formación política y el PSOE, que gobierna en minoría, habían llegado a buen fin. Por tanto, ambas formaciones se verán integradas en un nuevo gobierno municipal. Angelina Pérez añadió, sin dar más explicaciones, que en breves días darán a conocer públicamente los pormenores del pacto.

Las negociaciones para llegar a un acuerdo fueron muy intensas. Solamente habrá dos dedicaciones exclusivas: una para el alcalde, Xema Muñoz, y otra para Més x Lloseta, que ostentará el portavoz de la formación nacionalista, Joan Servera. El PSOE tendrá la alcaldía hasta final de legislatura. Ambas formaciones se repartirán distintas áreas.

Aunque se unan los socialistas y los nacionalistas (seis ediles) no alcanzan la mayoría absoluta, extremo que implicará tener que llegar a acuerdos puntuales con otras formaciones.

La actual composición del consistorio seguirá siendo compleja por la variedad de sus componentes. El PP tiene dos concejales. Socialistes Independents, dos más. El Pi, por ahora, uno solo en la persona del exalcalde Tolo Moyá, que tiene abierto un expediente disciplinario en su partido que podría suponer la expulsión. Las otras dos ediles de El Pi, Francisca Campins y Marga Villalonga, están situadas como regidoras no adscritas por haber renunciado y haberse dado de baja de su partido con fecha 5 de enero tras manifestar su incompatibilidad con el proyecto dirigido por los principales responsables del comité local del partido, con el cual no se sienten identificadas, no pudiendo compartir la continuidad del proyecto inicial.